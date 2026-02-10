Китай представи план за възраждане на театралното изкуство

Китайските власти публикуваха тригодишен план за действие, насочен към съхраняване и развитие на театралното изкуство, с акцент върху иновациите, повишаването на художественото качество и създаването на нови значими сценични произведения, съобщава КМГ.

Планът предвижда разширяване на професионалните среди в театъра и стабилна поява на водещи млади таланти. За подобряване на екосистемата в сектора са заложени 24 конкретни мерки, включително подкрепа за театралните трупи, усъвършенстване на механизмите за оценка и финансиране на продукции, както и засилване на приемствеността в традиционните сценични изкуства.

Насърчава се създаването на творчески студиа в театрите, които да развиват оригинални произведения според собствените им художествени стилове. Особено внимание се отделя на обучението и подкрепата на носители на редки и застрашени драматични жанрове, както и на развитието на образованието в области като драматургия, режисура, музика, актьорско майсторство, сценография и културен мениджмънт.