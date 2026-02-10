ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

72-годишен убил с чук и брадва петима в Украйна, р...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22259542 www.24chasa.bg

Китай представи план за възраждане на театралното изкуство

КМГ

764
Снимка: Китайска медийна група

Китайските власти публикуваха тригодишен план за действие, насочен към съхраняване и развитие на театралното изкуство, с акцент върху иновациите, повишаването на художественото качество и създаването на нови значими сценични произведения, съобщава КМГ.

Планът предвижда разширяване на професионалните среди в театъра и стабилна поява на водещи млади таланти. За подобряване на екосистемата в сектора са заложени 24 конкретни мерки, включително подкрепа за театралните трупи, усъвършенстване на механизмите за оценка и финансиране на продукции, както и засилване на приемствеността в традиционните сценични изкуства.

Насърчава се създаването на творчески студиа в театрите, които да развиват оригинални произведения според собствените им художествени стилове. Особено внимание се отделя на обучението и подкрепата на носители на редки и застрашени драматични жанрове, както и на развитието на образованието в области като драматургия, режисура, музика, актьорско майсторство, сценография и културен мениджмънт.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)