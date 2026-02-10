Стотици буркани с мед осветиха за празника на св. Харалампий в Благоевград

Стотици буркани с мед осветиха за празника св. Харалампий в Благоевград. Православната църква днес почита паметта на свещеномъченик Харалампий Чудотворец, който във фолклорния календар е покровител на пчеларите. По традиция от повече от 30 г. в черквата "Въведение Богородично" в града много пчелари носят бурканчета с мед, които свещеници освещават и благославят за здраве и берекет. Бурканчетата се подреждат на маси под формата на кръст и на всяко едно се поставя свещ, която се пали. Така се образува красив светещ кръст.

Тази традиция е характерна само за Благоевградската черква и стотици хора от страната се стичат да видят светещия меден кръст. Осветеният мед се пази през цялата година за лек против шарка, обриви и други болести.