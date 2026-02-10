Носителка на награда "Еми" гостува на кмета на Разлог

Кметът на община Разлог Красимир Герчев посрещна в кабинета си носителката на награда „Еми" Виктория Янкова и я поздрави за голямото отличие. Виктория получи наградата за визуалните ефекти на сериала „Andor"

25-годишната Виктория достигна до екипите на най-големите световни продукции. Днес работи във филмовата индустрия в Лондон и стои зад визуалните ефекти на хитови заглавия като „Andor", „Stranger Things" и „Jurassic World Rebirth". Част от екип, отличен с „Еми", тя доказва, че талантът и постоянството могат да изведат българско момиче от Бачево до най-големите сцени на световното кино.

Виктория Янкова е родена в София, но до 10-годишна възраст израства в село Бачево, община Разлог. Завършва ПМГ в Благоевград със специалност „Биология и химия". През 2019 г. заминава за Великобритания, където изучава Animation and Visual Effects във Falmouth University, Корнуол. От 2022 г. живее и работи в Лондон. Работила е по продукции като „The Rings of Power", „Andor", „Stranger Things" и „Jurassic World Rebirth". През 2025 г. сериалът Andor печели награда „Еми" за визуални ефекти, а част от екипа, включително и тя, получава официален сертификат за принос.

Казва, че Бачево е място, което свързва с много лични и скъпи спомени от детството си и винаги се радва, когато има възможност да се върне, което най-често става около коледните празници.

Още по време на обучението си участва в първия си професионален проект – Middle Watch, заедно с режисьора на „Kung Fu Panda" Джон Стивънсън.

Един от проектите, по които работи – Jurassic World Rebirth – е номиниран за „Оскар" тази година.