Тодор Колев изиграва 450 пиеси с обувките на цар Борис III

Преобразява се в някогашен висш партиен кадър на име Топузов, доживяващ дните си в старчески дом. Това е първата му драматична роля. Научава се да говори накъсано - ту много бавно, ту прибързано, понякога с особен фалцет. Но дрехите, които използва, не са случайни. Костюмът е на чужденец, вкаран в затвора в София, а обувките – на царя ни, за когото тогава усилено се говори, че е отровен от Хитлер. Но Тодор Колев иска да им придаде живот и в продължение на 11 години не спира да играе с тях на сцената на театър "София" в постановката "Човекоядката".

"От пиесата пазя един куриозен спомен – пише Тодор Колев в книгата си "Варненското софиянче от Шумен". - Не зная по какви глупави причини навремето на театрите са раздавани вещи, конфискувани от царския дворец и от други хора. А от Народния театър бяха прехвърлени дрехи в театър "София". Аз търсех хубав костюм за Топузов, да се вижда, че той е човек с минало, някога е бил фактор. Да бъде баровски, останал от доброто старо време. Изобщо в старческия дом той да е единственият с костюм. Гардеробиерът ме извика и ми даде костюма на Иван Асен Георгиев, който бе осъден на смърт в обвинение за шпионаж.

Бях си внушил, че няма да е лошо да съживя дрехата на някой мъртъв човек. Мерих го, но изглежда, че той е бил едър, беше ми голям, а и беше тежък, прекалено плътен. Като си представях, че ще играя дълго време, не го харесах. Обаче разглеждах другите дрехи и видях едни обувки, много стари и малък номер, като за мен. Попитах на кого са и се оказа, че са на цар Борис III. Твърде особени обувки, английско производство, с лачено бомбе. Демоде, но съвсем нови.

Обух ги, станаха ми и понеже трябваше да куцам, дадох ги на обущаря да мине единия ток на шмиргела. След това ми попадна костюм, наистина баровски, тъмносин, от хубав тънък плат, на човек чужденец, починал преди пет-шест години, с твърде особена съдба: осъден у нас, лежал в затвора. Така съживих костюма. Нещо ми беше влязло в главата и като някакъв фаталист повярвах, че като давам на вещите втори живот, това ще подейства като магия. След години, какво ми стана, не знам, сложих в обувките бележка (бях ги взел за спомен), че ги оставям на сина си Александър — той да знае, че това са обувки на цар Борис III, с които баща му е изиграл 450 представления на "Човекоядката"."

Постановката “Човекоядката” се играе 11 години на сцената на театър “София”. Тодор Колев с Мариана Хаджихристова по време на “Човекоядката”.

Обувките и костюмът отдавна са дарени, обясни дъщерята на актьора Албена Колева пред "24 часа – 168 истории". "Царските реквизити бяха ограбени и изчезнаха от Народния театър – допълва актрисата. - Нищо вече не се знае по този въпрос. Като няма контрол, няма как да има информация за тези вещи. Те бяха скъпи – порцеланови сервизи и други подобни. А с обувките на цар Борис III баща ми игра 11 години в театър "София". Като приключи представлението, той ги прибра заедно с костюма, които седяха в неговия гардероб много дълги години. След смъртта му жена му ги предостави на музея в Шумен. Ако са запазени, трябва още да се намират там."