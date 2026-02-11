Орландо Блум се среща с 28-годишен модел (Снимки)

49-годишният актьор Орландо Блум отново привлече вниманието към себе си, след като беше забелязан в компанията на значително по-млада жена по време на Супербоул. Звездата от „Властелинът на пръстените" се появи на големия финал на NFL заедно с 28-годишния модел Луиза Лемел, съобщава "Дейли мейл".
Новата връзка на Блум идва девет месеца след раздялата му с певицата Кейти Пери, за която се твърди, че в момента има отношения с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.
