Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пи...

Орландо Блум се среща с 28-годишен модел (Снимки)

3152
Орландо Блум кадър: Youtube@enews

49-годишният актьор Орландо Блум отново привлече вниманието към себе си, след като беше забелязан в компанията на значително по-млада жена по време на Супербоул. Звездата от „Властелинът на пръстените" се появи на големия финал на NFL заедно с 28-годишния модел Луиза Лемел, съобщава "Дейли мейл". 

Новата връзка на Блум идва девет месеца след раздялата му с певицата Кейти Пери, за която се твърди, че в момента има отношения с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Орландо Блум кадър: Youtube@enews

