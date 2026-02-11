Шоуто на Бед Бъни на полувремето на Супербоул сред най-гледаните в историята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шоуто на Бед Бъни на полувремето на Супербоул миналата неделя се нарежда на четвърто място по брой на зрителската аудитория, предадоха осведомителните агенции, цитирайки разпространени данни.

Певецът, роден като Бенито Антонио Мартинес Окасио, пя почти изцяло на испански език в знак на почит към пуерториканското си наследство и култура.

Системата за оценяване Big Data + Panel на компанията „Нилсен" (Nielsen) отчете, че 15-минутното шоу е наблюдавано средно от 128,2 милиона зрители в големите телевизионни мрежи и стрийминг платформи.

Това го поставя на второ място след привляклата рекорден зрителски интерес изява на Кендрик Ламар през 2025 г., следвана от Майкъл Джексън и Ъшър, отбеляза ДПА.

Във финалния мач за сезона по американската Национална футболна лига се срещнаха отборите на „Ню Ингланд Пейтриътс" и „Сиатъл Сийхоукс", който спечели с резултат 29:13.

Самият мач е гледан от средно 124,9 милиона зрители в САЩ, което е по-малко от 127,7 милиона, които гледаха победата на отбора на Филаделфия над този на Канзас Сити през 2025 г.

Шоуто по време на полувремето на Супербоул постигна рекордните четири милиарда гледания в социалните медии през първите 24 часа, показват данни на Ен Би Си и Ripple Analytics, цитирани от ДПА. Повече от 55 процента от гледанията в социалните медии са дошли от международните пазари.

Цялостните данни за глобалната аудитория на шоуто се очакват през следващата седмица.

В шоуто на Бед Бъни участваха също Рики Мартин и Лейди Гага, а Карди Би, Джесика Алба и Педро Паскал се появиха в камео роли.

Съобщението, че Бъд Бъни ще бъде главната звезда на шоуто по време на полувремето, предизвика критики от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Това доведе и до организирането на „алтернативно" събитие по време на полувремето на Супербоул от консервативната нестопанска организация Turning Point USA, на което звездата беше Кид Рок, припомня ДПА.

Тръмп написа в социалните медии, че изявата на Бед Бъни е била „абсолютно ужасна" и „шамар в лицето" на страната. Видеото надмина 21 милиона гледания на официалния канал на организацията в YouTube.

Изпълнението на Бед Бъни, публикувано на официалната страница на Националната футболна лига в YouTube, до сряда беше събрало над 62 милиона гледания, отбелязва ДПА.

След шоуто колегата му от Пуерто Рико Рики Мартин написа в „Екс": „Трябва да ми дадат няколко часа, за да мога да осмисля и разбера цунамито от емоции, което изпитвам. Благодаря ви".

Неговите чувства бяха споделени и от Лейди Гага, която публикува пост в Инстаграм, на който се вижда как пее по време на шоуто пред 61,8 милиона фенове. „За мен беше огромна чест да бъда част от шоуто на Бенито по време на полувремето. Благодаря ти, Бенито, че ме покани, и благодаря на целия актьорски състав, че ме приехте на вашата сцена. Нямаше да пропусна това за нищо на света", написа тя.

Бъд Бъни от доста време е популярно име в латино музиката, но миналата година превзе и международната сцена с шестия си студиен албум Debi Tirar Mas Fotos, припомня ДПА. На церемонията за връчването на тазгодишните награди „Грами" той стана първият в историята изпълнител, спечелил наградата за албум на годината за продукцията, изпята изцяло на испански език. Той използва речта си при получаването на отличието, за да призове американските имиграционни служби да оставят градове на мира и да изберат любовта, пише БТА.