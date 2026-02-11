Лили Иванова получи "Златна лаврова клонка" - най-високото отличие на МВнР

Лили Иванова получи "Златна лаврова клонка" - най-високото отличие на външното министерство. За това съобщи примата Лили Иванова.

Тя благодари и на външния министър Георг Георгиев и на Министерството на външните работи. снимки: Ина Янева / 10.02.2026 г., МВнР, София / фейсбук профил на Лили Иванова

"Благодаря на г-н Георг Георгиев - Министър на външните работи и на Министерството на външните работи за оказаната ми чест и уважение и за връченото ми най-високо отличие на МВнР - "Златна лаврова клонка"! Здраве, щастие и още много успехи!", пише Лили Иванова във фейсбук.

Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий – в зала „Олимпия" в Париж, събитие с изключителна символика за българската културна дипломация, съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Цялото ръководство на МВнР и представители на задгранични мисии почетоха изисканото тържество, емоционално заредено, заради присъствието на самата Лили Иванова. Благодаря на г-н Георг Георгиев - Министър на външните работи и на Министерството на външните работи за оказаната ми... Публикувахте от Lili Ivanova в Сряда, 11 февруари 2026 г.

В словото си министър Георгиев подчерта, че отличието – най-високото на МВнР – е израз на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация. Той отбеляза, че нейният дългогодишен и последователен творчески път, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда. С подчертано уважение и респект, министър Георгиев изтъкна, че каквато и награда да получи Лили Иванова, тя е прашинка в сравнение с това, което тя прави за българската култура и за България. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Искрено развълнувана Лили Иванова прие отличието и изрази благодарност за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание от българска държавна институция има особена стойност в нейния професионален и личен път.

В приятна атмосфера Лили Иванова разказа на дипломатите за чувствата, с които представя всяка песен, за избора на текстове, за чистия български език, на който винаги държи да се пее. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Дипломатите имаха възможност да задават въпроси във връзка с нейната кариера, а Лили Иванова искрено споделяше за срещи, пътувания, концерти.

Примата разви и философията, на която се крепи творческото ѝ и житейско дълголетие - да се гледа само напред. „Назад няма нищо, всичко е в бъдещето!", подчерта тя и не скри, че ежедневието ѝ е подчинено на желязна дисциплина. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

„Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие", обърна се тя към дипломатите. И разказа за предстоящия ѝ концерт в парижката зала „Олимпия", както и за благотворителния концерт в помощ на Фонда на Съюза на българските артисти.

Досега отличието е присъждано на политици, държавници и дипломати, както и на български и чужди граждани, допринесли за популяризирането на българската духовност, наука, култура и икономика зад граница.

Лили Иванова е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с този приз.