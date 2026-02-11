ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Службите ще отговарят на депутатите за шестте труп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22269028 www.24chasa.bg

Изложение на българските университети и колежи отваря врати отново в Плевен на 23 и 24 февруари advertorial icon

1672
Снимка: архив Община Плевен

Изложение на университетите и колежите в България ще се проведе за пореден път в Плевен през февруари. То е под наслов „Избирам да уча  и остана в България“ и ще отвори врати на 23 февруари (понеделник) отново в хотел „Ростов“. Официалното откриване на събитието е в 12:00 часа същия ден. Представянето на висшите учебни заведения ще продължи и на 24 февруари от 10:00 часа до 16:30 часа.

Дни преди крайния срок за заявка за участие в изложението - 16 февруари, интересът е голям. Участие вече са потвърдили 31 университета, за първи път в Плевен ще се представят НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Академия на МВР - София, Национална художествена академия и Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив.

Списък на всички заявили участие до момента:

  1. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна
  2. Технически университет - гр. Варна
  3. ВСУ „Черноризец Храбър“ - гр. Варна
  4. Технически университет - гр. София
  5. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ - гр. София
  6. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
  7. НСА „Васил Левски“ - гр. София
  8. Нов български университет - гр. София
  9. Лесотехнически университет - гр. София
  10. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - гр. София
  11. СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. София
  12. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
  13. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
  14. УНСС - гр. София
  15. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - гр. София
  16. Американски университет в България - гр. Благоевград
  17. Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе
  18. Академия по национална сигурност и икономика – гр. Пловдив
  19. Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив
  20. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив
  21. Пловдивски университет „П. Хилендарски“ - гр. Пловдив
  22. Медицински университет - гр. Плевен
  23. Технически университет - гр. Габрово
  24. Тракийски университет - гр. Стара Загора
  25. ВВВУ „Георги Бенковски“ - гр. Долна Митрополия
  26. Висше училище по телекомуникации и пощи - гр. София
  27. Академия на МВР - гр. София
  28. Технически колеж - гр. Ловеч
  29. Национална художествена академия - гр. София
  30. Икономически университет - гр. Варна
  31. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Велико Търново

Крайният срок за попълване на формуляри за участие в изложението е 16.02.2026 г. На изложението са поканени всички училища с горен курс. С всяко издание изложението се радва на все по-висок интерес от потенциалните кандидат-студенти, предлагайки подробна информация за възможностите за обучение и индивидуални консултации.

Снимка: архив Община Плевен
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание