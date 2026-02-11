Изложение на университетите и колежите в България ще се проведе за пореден път в Плевен през февруари. То е под наслов „Избирам да уча и остана в България“ и ще отвори врати на 23 февруари (понеделник) отново в хотел „Ростов“. Официалното откриване на събитието е в 12:00 часа същия ден. Представянето на висшите учебни заведения ще продължи и на 24 февруари от 10:00 часа до 16:30 часа.
Дни преди крайния срок за заявка за участие в изложението - 16 февруари, интересът е голям. Участие вече са потвърдили 31 университета, за първи път в Плевен ще се представят НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Академия на МВР - София, Национална художествена академия и Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив.
Списък на всички заявили участие до момента:
- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна
- Технически университет - гр. Варна
- ВСУ „Черноризец Храбър“ - гр. Варна
- Технически университет - гр. София
- НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ - гр. София
- Химикотехнологичен и металургичен университет - София
- НСА „Васил Левски“ - гр. София
- Нов български университет - гр. София
- Лесотехнически университет - гр. София
- Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - гр. София
- СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. София
- Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
- Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
- УНСС - гр. София
- Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - гр. София
- Американски университет в България - гр. Благоевград
- Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе
- Академия по национална сигурност и икономика – гр. Пловдив
- Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив
- Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив
- Пловдивски университет „П. Хилендарски“ - гр. Пловдив
- Медицински университет - гр. Плевен
- Технически университет - гр. Габрово
- Тракийски университет - гр. Стара Загора
- ВВВУ „Георги Бенковски“ - гр. Долна Митрополия
- Висше училище по телекомуникации и пощи - гр. София
- Академия на МВР - гр. София
- Технически колеж - гр. Ловеч
- Национална художествена академия - гр. София
- Икономически университет - гр. Варна
- ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Велико Търново
Крайният срок за попълване на формуляри за участие в изложението е 16.02.2026 г. На изложението са поканени всички училища с горен курс. С всяко издание изложението се радва на все по-висок интерес от потенциалните кандидат-студенти, предлагайки подробна информация за възможностите за обучение и индивидуални консултации.