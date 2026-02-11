Изложение на университетите и колежите в България ще се проведе за пореден път в Плевен през февруари. То е под наслов „Избирам да уча и остана в България“ и ще отвори врати на 23 февруари (понеделник) отново в хотел „Ростов“. Официалното откриване на събитието е в 12:00 часа същия ден. Представянето на висшите учебни заведения ще продължи и на 24 февруари от 10:00 часа до 16:30 часа.

Дни преди крайния срок за заявка за участие в изложението - 16 февруари, интересът е голям. Участие вече са потвърдили 31 университета, за първи път в Плевен ще се представят НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Академия на МВР - София, Национална художествена академия и Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив.

Списък на всички заявили участие до момента:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна Технически университет - гр. Варна ВСУ „Черноризец Храбър“ - гр. Варна Технически университет - гр. София НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ - гр. София Химикотехнологичен и металургичен университет - София НСА „Васил Левски“ - гр. София Нов български университет - гр. София Лесотехнически университет - гр. София Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - гр. София СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. София Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Университет по библиотекознание и информационни технологии - София УНСС - гр. София Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - гр. София Американски университет в България - гр. Благоевград Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе Академия по национална сигурност и икономика – гр. Пловдив Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив Пловдивски университет „П. Хилендарски“ - гр. Пловдив Медицински университет - гр. Плевен Технически университет - гр. Габрово Тракийски университет - гр. Стара Загора ВВВУ „Георги Бенковски“ - гр. Долна Митрополия Висше училище по телекомуникации и пощи - гр. София Академия на МВР - гр. София Технически колеж - гр. Ловеч Национална художествена академия - гр. София Икономически университет - гр. Варна ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Велико Търново

Крайният срок за попълване на формуляри за участие в изложението е 16.02.2026 г. На изложението са поканени всички училища с горен курс. С всяко издание изложението се радва на все по-висок интерес от потенциалните кандидат-студенти, предлагайки подробна информация за възможностите за обучение и индивидуални консултации.