Сара Алберт показва картини и фотографии, посветени на любовта

Изложбата открива артсезона във "Виваком Арт хол Оборище 5"

Фини надписи, карти, огледала и фотографии, обединени от темата за любовта, ще покаже художничката Сара Алберт в новата си изложба Queen of Hearts. Експозицията е разположена в галерия “Виваком Арт хол Оборище 5” и с нея се открива новият артсезон.

Сара Алберт вече е представяла свои произведения в галерията и по традиция новата ѝ експозиция е тематично обвързана с любовта и посветена на най-романтичния празник - 14 февруари.

Изложбата включва авторски произведения, посветени на любовта. Творбите са изпълнени в характерния за Сара Алберт стил, превърнал се в нейна запазена марка: от фини и крехки надписи до използването на карти, огледала и сложни смесени техники. За първи път художничката ще представи и нова серия фотографии. Колекцията е ретроспекция на творческия ѝ език, обединяваща всички похвати, с които тя експериментира през годините.

Сара Алберт започва да твори от 2020 г. Има реализирани пет самостоятелни изложби, четири от които проведени във “Виваком Арт хол Оборище 5”. Участвала е в престижни сборни изложба в България и извън страната. Представяла е творчеството си в Дубай, Италия, Испания, Люксембург и др.

Тази година Сара подготвя няколко изненади, които ще бъдат разкрити едва на място. Ще има и традиционната игра - giveaway, която ще зарадва един от гостите на изложбата с подарък.

Сара Алберт е и патрон на дарителската организация “Дърво на живота”, която подкрепя млади таланти. Авторката ще даде поле за изява на следващото поколение творци, затова ще бъде обособен благотворителен кът в галерията. Посетителите ще могат да се включат в каузата.

Изложбата е от 12 до 28 февруари с вход свободен.