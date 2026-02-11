Впечатли я за Свети Валентин! Как да празнуваш с Владо Пенев, Вергов и Кадиев на сцената

Целувка срещу безплатен билет предлага "Българска армия"

Тази година ѝ подари нещо, което наистина ще я впечатли - покани я на спектакъла “За любовта”. Това казва актьорът Пламен Димов във видео в социалните мрежи, докато грижливо слага колие на врата на любимата си Радина Кърджилова. Актьорът задава тренда за Свети Валентин двойките да не си подаряват ненужни подаръци, а билет за спектакъл.

“За любовта” на Яна Борисова, в който ще участва и артистичната двойка Кърджилова и Пламен Димов, както и Цветана Манева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Ани Пападопулу и др., ще се играе на 16 февруари. Пламен Димов и Павел Иванов играят в "Двубой" Снимка: Народен театър

Точно в Деня на любовта обаче Пламен Димов отново ще е в театъра. Ще излезе на голямата сцена в Народния театър в спектакъла по Иван Вазов “Двубой”. Партнира му Павел Иванов, който изигра Гунди във филма за футболната легенда. Една от най-емблематичните пиеси на Вазов е режисирана от Мариус Куркински, който събира на една сцена все големи имена - Аня Пенчева, Любомир Петкашев, Стефан Къшев, Албена Колева и др.

Празника на любовта на сцената ще отбележи и Владо Пенев

в образа на поп Кръстю в спектакъла “Великденско вино”. Ролята му на предателя на националния герой Васил Левски донесе на Пенев не само важни театрални награди, но и голямото удовлетворение, че е направил една от най-смислените си роли досега. Прочутата постановка на Явор Гърдев е създадена по повод 150-ата годишнина от обесването на Васил Левски. На Камерната сцена в Народния театър ще излезе и Павлин Петрунов в образа на Гечо Немия. Владо Пенев и Павлин Петрунов във “Великденско вино” Снимка: Народен театър

За поредна година театър “Българска армия” също приканва зрителите да си подарят за Свети Валентин театрално преживяване. Точно затова и правят инициативата си “Билет срещу целувка” - зрителите ще получат два билета на цената на един, ако се целунат на касата на театъра. Представлението, което искат да гледат, трябва да е от репертоара на Армията и да е от програмата за февруари, март или април.

История за двама души на 14 февруари ще разкажат Юлиан Вергов, Радена Вълканова и Петър Антонов в спектакъла “Морето след теб”, който се играе в Театър 199. Сюжетът представя двама души и един въображаем приятел, които се срещат на “пустинен остров”. Пиесата е на Яна Борисова и я режисира Марий Росен. Александър Кадиев и София Бобчева в “Игра за двама”

Александър Кадиев, изглежда, също ще празнува Деня на любовта с публиката. Той заедно със София Бобчева ще смени 16 роли в комедийния спектакъл “Игра за двама”. Те преобличат костюмите си на сцената и се преобразяват на телевизионни водещи, плеймейтки, фолкпевици, търговци, интелектуалци, астролози, патриоти… които изпадат в абсурдни ситуации, търсейки любов, разбиране, пари или известност. Представлението се играе в Открита сцена “Сълза и смях”.

Власт и дворцови интриги, любов и страст, себичност и саможертва - ще представи спектакълът “Елизабет, или кралицата девственица” навръх Деня на любовта.

В главната роля влиза Койна Русева като една от най-великите жени живели някога

Койна Русева като Елизабет I Снимка: Драматичен театър в Пловдив

Елизабет I остава в историята като първата велика кралица на Англия, чието управление и до днес се смята за Златен век. Тя води страната до невиждан възход, но никога не намира любовта, никога не се омъжва и никога не споделя престола си.

Спектакълът “Елизабет или кралицата девственица” няма претенция за историческа достоверност. Не се стреми да отведе зрителя в ренесансова Англия, нито да го потопи в любовната история на Елизабет I и нейния единствен любим Робърт Дъдли. Представлението се играе в Пловдивския драматичен театър.

По същото време на сцената на Драматичния театър “Стоян Бъчваров” във Варна ще излезе Калин Врачански в образа на Борис Морев в спектакъла “Тютюн”. Пиесата е по романа на Димитър Димов.

Театралната версия започва много по-късно от романа, т.е. пътищата на Борис и Ирина не са разгърнати в тяхната последователност. Действието започва от срещата им в София.

Режисьорката Бина Харалампиева извежда на първо място разпада на личността и се фокусира върху основната тема - изследването на човека в извънредни обстоятелства, в условията на Втората световна война.

В навечерието на Свети Валентин - 13 февруари, артистичното семейство

Албена Павлова и Емил Марков ще излезе заедно на сцената

в премиерния спектакъл “Психо”. Той ще се играе в Благоевградския драматичен театър. Действието се развива в психиатрична клиника. Сюжетът разказва за доктор Прентис, изигран от Емил Марков, който си търси нова секретарка, но едно на пръв поглед рутинно интервю прераства в неочаквани ситуации и скандали.

