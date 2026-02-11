Звездата Дуа Липа избра Рене Карабаш

Музикалната супер звезда Дуа Липа обяви в книжния си клуб Service95 най-добрите книги на 2026-та, сред които е и романът на Рене Карабаш -„Остайница".

Романът „Остайница" продължава да бъде една от най-превежданите и успешни български книги навън – преведен е вече на над 16 езика, като скоро излезе в Съединените щати и Обединеното Кралство.

„Остайница" е първият български роман, който ще излезе в Бразилия.

Предстоят спектакли по романа в Италия, Гърция и България.

През 2026-та излиза и филмът по книгата „Остайница" със сценарист Рене Карабаш и режисьор Костадин Бонев.

Тази година сред менторите в Академия за писатели „Заешка дупка", ще бъде дъщерята на Димитър Димов – Теодора Димова, както и неговия внук Лило Петров, който ще поведе класа на сценаристите. Майката на Папи Ханс пък, писателката Кристин Димитрова, ще води курс за млади писатели между 14 и 18 години.

Известен факт е, че Дуа Липа има албански корени и вероятно това е една от причините да избере романа на Рене Карабаш, тъй като историята в него се занимава със света на бурнешите – заклетите албански девици, които полагат клетва и се превръщат в мъже. Но едва ли това е единствената причина Дуа Липа да избере тази книга. Романът „Остайница" е безпрецедентен хит, като продължава да бъде една от най-превежданите и успешни български книги навън. Романът е преведен вече на над 16 езика, като скоро излезе в Съединените щати и Обединеното Кралство. Предстои да излезе в още няколко държави тази година, сред които и Бразилия, което я превръща в първия български роман, който излиза в страната на Амазонките и самбата.

Романът привлича продуценти и режисьори по света и у нас, някои от които вече работят по кино и театралните му адаптации. Очакват се спектакли по него в Италия, Гърция и България (където Рене Карабаш адаптира романа за бъдещия спектакъл, под режисурата на режисьора Стайко Мурджев).

През 2026-та излиза и филмът по книгата „Остайница" със сценарист Рене Карабаш и Режисьор Костадин Бонев, който е в ко-продукция с Италия, Албания, Румъния и Германия и премиерата му се очаква да се появи на някой от големите филмови фестивали зад граница.

От 11 години Рене Карабаш е основател и организатор на Академия за писатели „Заешка дупка" която събира едни от най-изявените ни поети, писатели, сценаристи и драматурзи. Сред менторите тази пролет, е дъщерята на големия наш писател Димитър Димов – Теодора Димова, както и неговия внук Лило Петров, който ще поведе класа на сценаристите. Майката на Папи Ханс пък, писателката Кристин Димитрова, ще води курс за млади писатели между 14 и 18 години. Сред останалите ментори са сценариста Димитър Стоянович, писателите Радослав Бимбалов, Йоанна Елми, Иван Димитров, поетите Хайри Хамдан, Аксиния Михайлова, Нинко Кирилов и Теодора Тотева, фантастите Марин Трошанов и Емил Минчев. А от тази година Академията открива и курс за стендъп комендианти, който ще води комедиантът Дими Деянски, заедно с гост лектори от сферата. Приемът в Академията продължава до 31-ви март. Информация за всички курсове можете да получите на официалния сайт на Творческа Академия „Заешка дупка".

Рене Карабаш е сценарист на хитовия сериал на БНТ - „Те, вълните" с режисьор Неда Морфова – дъщерята на режисьора Александров Морфов. В главните роли на сериала си партнират Теодора Духовникова, Койна Русева, Радина Кърджилова, Мария Кавърджикова, Юлиян Вергов и Ивайло Христов.

През пролетта излиза новата й стихосбирка „Някой ме вика по име" под знака на ИК Жанет 45, където за първи път ще бъдат публикувани стихотворенията й в рими.