24 рисунки и скулптури на проф. Христо Харалампиев в галерия Vejdi взаимно се допълват

24 творби на изтъкнатия проф. Христо Харалампиев, подредени в логиката на контрапункта, могат да бъдат видени в специална изложба в артгалерия Vejdi. Там от вчера са показани 7 скулптури и 17 рисунки на художника, когото самият Вежди Рашидов определя като талантлив, експресивен и професионалист в своите умения.

“Христо Харалампиев е скулптор от онова поколение талантливи артисти, след които в последните двайсет години като че ли останаха бели страници от поява на забележителни индивидуалности със своя собствена физиономия. Той е сред авторите, които по неоспорим начин оставят трайните белези на времето, в което творят”, казва Рашидов.

Изложбата на проф. Харалампиев събира в артгалерия Vejdi 17 рисунки и 7 скулптури, които се съчетават по характерен за автора начин. “Можем да видим и да се уверим, че рисунките и скулптурите в случая се взаимодопълват по-скоро на принципа на контрапункта. Подобно съчетание при Христо Харалампиев отдавна е приело формата на последователно защитавана идейно-пластическа програма, която авторът последователно демонстрира през годините... Това са сякаш двете страни на един и същ медал, които не само се допълват, но и по великолепен начин взаимно се обуславят”, обяснява изкуствоведът проф. Чавдар Попов. Едни от творбите на проф. Харалампиев. СНИМКИ: АРХИВ

Христо Харалампиев е роден през 1953 г. в София. Завършва Националната художествена академия със специалност “Скулптура”. Работи в областта на монументалната, кавалетната пластика и рисунката. Професор е в катедра “Рисуване и моделиране” на Архитектурния факултет на УАСГ от 2000 г., бил е ръководител на същата катедра от 2006 до 2016 г. Член е на Съюза на българските художници от 1982 г. и е бил негов председател от 1999 до 2005 г.

Участва в редица самостоятелни и представителни изложби и международни проекти и симпозиуми по скулптура. Има награди за скулптура и принос в развитието на българската култура. Негови творби са притежание на Националната галерия, Софийска градска художествена галерия, асоциация “Арт диалог” - Париж, частни колекции и фондации в Германия, Белгия, Турция, САЩ, Канада, Полша, Южна Корея, Австрия и др.

