Пакостите на Том Сойер, нарисувани от италианеца Нардини

Издателство „Миранда" издава жизнерадостния и остроумен роман за детството, свободата и силата на въображението – „Приключенията на Том Сойер". Марк Твен разказва за неуморния пакостник Том, за приятелството му с Хъкълбери Фин и за малкия свят на едно американско градче край Мисисипи. Зад игрите, лудориите и опасните приключения се крият важни уроци за смелостта, честността и порастването.

От 16.02 (понеделник) ще откриете в книжарниците непреходната история на Марк Твен с илюстрациите на италианския художник Нардини и с превода на Емил Минчев. Повече за книгата можете да откриете на сайта на издателството – www.miranda.bg.