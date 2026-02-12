ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" през 2022...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22270425 www.24chasa.bg

Пакостите на Том Сойер, нарисувани от италианеца Нардини

1868

Издателство „Миранда" издава жизнерадостния и остроумен роман за детството, свободата и силата на въображението – „Приключенията на Том Сойер". Марк Твен разказва за неуморния пакостник Том, за приятелството му с Хъкълбери Фин и за малкия свят на едно американско градче край Мисисипи. Зад игрите, лудориите и опасните приключения се крият важни уроци за смелостта, честността и порастването.

От 16.02 (понеделник) ще откриете в книжарниците непреходната история на Марк Твен с илюстрациите на италианския художник Нардини и с превода на Емил Минчев. Повече за книгата можете да откриете на сайта на издателството – www.miranda.bg.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)