Добре дошли сред седемте континента на Земята

Знаете ли, че в Азия живеят повече хора, отколкото на всички останали континенти, взети заедно, че държавата Лихтенщайн е широка само 6 км, че някои острови са върхове на подводни вулкани? Как се е казвал Ню Йорк преди? Какво е килт? С кой океан граничи Африка на изток?

Новата интерактивна книга “Континенти и държави” (изд. “Фют”) представя държавите, техните знамена с разгъващи се карти, както и любопитни факти за континентите. А игрите на въпроси и отговори стимулират интереса към опознаване на света.

