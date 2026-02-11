“Невидима нишка” на Таня Шиварова - за връзките между хората и природата

“Невидима нишка” е новата изложба на Таня Шиварова, която представя подбрани нейни творби - живопис, керамика и текстил.

Името на експозицията препраща към романа “Невидимите градове” на Итало Калвино. От него самата Шиварова се вдъхновява за серия живописни творби, които представляват специален акцент в експозицията ѝ. Затова и “невидимата нишка” - своеобразен абстрактен елемент, преминава през различните ѝ творчески периоди и предлага на публиката усещане за връзките между хората и природата.

Водещите теми в живописта на Шиварова разкриват различните измерения на творческото ѝ виждане. Някои нейни творби са вдъхновени от природата, където пейзажите и елементите стават носители на тихи послания - “Пробуждане”, “В края на лятото”, “Син хоризонт”. Други нейни картини проникват в психологията на човека, за да изразят емоции и вътрешни конфликти чрез символни образи като “Емпатия”, “Прегаряне” и “Без граници”. Част от произведенията ѝ се обръщат към миналото, превръщайки знаци и символи в загадъчни композиции, като “Неразчетени символи” и “Забравени градове”, където всяка форма и линия носят спомен, история и скрито значение.

Таня Шивачева е родена в Стара Загора през 1955 г.. Формирането ѝ като творец започва в Художествената гимназия в Казанлък, където завършва през 1975-а, а от това време е и нейният интерес към текстила и модата. По-късно професионалното ѝ израстване преминава през монументалните изкуства, когато учи и се дипломира през 1981 г. в специалност “Стенопис” във Великотърновския университет. През 1984 г. представя първата си самостоятелна изложба, като творческата ѝ биография оттогава включва редица самостоятелни изяви – живопис, керамика и текстил.

Новата ѝ изложба е подредена в галерията на Съюза на българските художници на “Шипка” 6.

