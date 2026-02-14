Ел Ма, която ще пее в Сан Ремо: Един час преди сцената избягвам кафе, шоколад и домати, пия вода и мълча

19-годишната софиянка ще е първият наш участник на престижния песенен конкурс в Италия

Менторът й Дарияна Куманова: Мечтата ми е да направя поне едно българче световна звезда

19-годишната софиянка Елмира Маринова, или Ел Ма, както е известна с артистичния си псевдоним, е напът да отбележи исторически момент за страната ни - през февруари 2026 г. тя ще стане първата българска участничка във фестивала в Санремо. Наши оперни певици са се изявявали много пъти в миланския театър “Ла Скала”. Досега обаче нито една българка не е била част от най-престижния и популярен песенен конкурс в Италия. Ел Ма ще се качи на сцената на театър “Аристон” като част от триото Blind, El Ma & Soniko с песента Nei miei DM в категорията “Нови предложения”.

76-ото издание на фестивала в Санремо ще се състои от 24 до 28 февруари и ще събере 34 изпълнители. Артистичен директор и водещ е Карло Конти с ководеща Лаура Паузини във всички вечери. Сред специалните ководещи за по една вечер ще бъдат турският актьор Джан Яман, който изигра Сандокан в тв сериала по РАИ, както и Акиле Лауро и Джанлука Гадзоли.

Триото Blind, El Ma & Soniko се формира наскоро, но обединява артисти с вече утвърден опит. Блайнд е финалист от италианския “X Фактор” и носител на златни и платинени отличия, а Сонико е композитор и продуцент и е сред първите артисти в Италия, реализирали видеоклип, създаден изцяло с изкуствен интелект.

Елмира Маринова, родена през 2007 г. в София, е част от новото поколение “безгранични” артисти - пише песни от ранна възраст, участва в италианското издание на “X Фактор” 2024, а през 2025 г. издава първия си албум на италиански Julie. В момента тя живее в дома на своята менторка и мениджър Дарияна Куманова в Милано, където се подготвя за фестивала. Между репетициите, докато разговарям с Дарияна, Елмира все още довършва онлайн урок по иврит.

Дарияна Куманова е една от влиятелните фигури в артистичния живот на Италия и е с над 25 години международен опит. През 2018 г. тя стана четвъртата жена в историята на фестивала в Санремо, която дирижира оркестъра му - посвети го на починалата си три месеца преди това майка. Певица, цигуларка и ученичка на маестро Виктор Майер, Дарияна изпълнява и една от песните във филма на Габриеле Салваторес “Сибирско възпитание” (2013), за което беше номинирана за италианската награда “Давиде ди Донатело”. Тя стои в основата на успеха на много италиански изпълнители, на които е преподавала пеене, но също и зад представянето в италианския “Х Фактор” през 2021 и 2024 г. на българките Ника Парис и Ел Ма. Ел Ма (вдясно) и менторът Дарияна Куманова СНИМКА: АРХИВ НА ЕЛМИРА МАРИНОВА

Елмира Маринова и Дарияна Куманова разказват за фестивала в Санремо в специално интервю за “24 часа”:

- Дарияна, вие ли сте “виновникът” Елмира да стигне до сцената на фестивала в Санремо?

Дарияна: Не бих казала “виновник”. Това е резултат от нейния талант, дисциплина и от много сериозната работа на целия екип, с който работим от години. Борим се заедно още от времето на италианския “Х Фактор” от 2024 г., в който тя участва. Пътят ѝ дотук минава през много всекидневна работа, писане на нови песни, участия в големи концерти като тези на радио “Медиасет” и Battiti Live (популярно музикално събитие с концерти на живо и с тв шоу, което събира големи имена от Италия и чужбина – б.а.), както и редица други сериозни ангажименти в Италия. Всичко това логично доведе до решението да се включим в проекта, който ще я изведе на сцената на Санремо.

- Ел Ма, как започна да пееш?

Елмира: Пея от деветгодишна. Учителката ми в детската градина беше казала, че не съм музикална. А аз, когато бях много малка, ходех с песен на детска градина. На един рожден ден на баща ми бях решила да му изпея неговата любима песен “За тебе бях” на Лили Иванова. Бяхме в ресторанта с 500 души и я изпях пред всички. Приятелите на моите родители казаха, че у мен има някакъв талант и че трябва да започна да ходя на уроци. Първата ми педагожка в София беше Аделина Колева. После бях и с група. После по стечение на обстоятелствата се свързахме с Дари.

Дарияна: В интерес на истината баща ѝ първи се свърза с мен, той е приятел на моя приятелка, която ми се обади. Ника Парис (другата българка, която участва благодарение на Дарияна в италианското издание през 2021 г. - б.a.), вече беше започнала в “Х фактор”.

Ел Ма: Братовчеди на баща ми имат апартамент в Санремо. Майка ми открила във фейсбук, че Дари е четвъртата жена диригент в Санремо, и когато бяхме там, ѝ прати покана за приятелство във фейсбук.

Дарияна: Изобщо не съм разбрала, че ми е поискала приятелство, кликнала съм и съм казала ОК, ама не съм разбрала коя е…

Елмира: Така шест години по-късно се озоваваме на Санремо…

- Родителите ти имат ли нещо общо с музиката?

Елмира: Не, нямат нищо общо, баща ми е бивш футболист. Сега семейството ми има собствен бизнес.

Дарияна: Но пък баба ѝ Жоржета Калоянова е актриса и е снимала филм с Микеле Плачидо.

- Елмира, ти си от поколението Z и няма как да познаваш какво беше Санремо в миналото. Какво харесваш от него?

Елмира: Фестивалът е най-голямата мечта за всеки италиански артист. От италианските групи харесвам много “Рики е Повери”, възхищавам се от всичко, което са постигнали. Харесвам много и Лаура Паузини, Ерос Рамацоти. Най-близка обаче чувствам до себе си групата “Манескин”.

- Елмира, през декември беше селекционирана заедно с другите двама души от триото за фестивала в Санремо. Колко кандидати се явиха за участие?

Елмира: Общо около 1300 млади хора са се кандидатирали за участие.

- Как се събра триото, с което Ел Ма ще участва на фестивала?

Дарияна: Мениджърът на Блайнд се свърза с мен с въпрос дали бих се съгласила Елмира да участва в проекта. И двамата - Блайнд и Сонико, са я харесали най-много като женски глас за триото. Получихме песента, обсъдихме я, имахме забележки и заедно с Елмира направихме сериозни промени по текста. Така се роди проектът.

Елмира: Първата ни среща беше в студиото на Дари. Те търсеха женски глас, а по време на летния ми тур в Италия вече се бях запознала с едно от момчетата. Започнахме работа веднага и втората строфа беше изцяло пренаписана. Резултатът е песен, която е много радиофонична и те кара да танцуваш.

- Какво означава заглавието на песента Nei miei DM (“В моите DM”)?

Елмира: Означава “В моите съобщения” (от англ. direct messages). Това звучи много модерно и е много близко до нашето поколение. Искахме поколението Z да се разпознае в него.

- По време на “Х Фактор” някои експерти в Италия те бяха определили като новата Дуа Липа…

Елмира: В момента моят стил наистина е поп и денс, много често ме оприличават на нея заради някои общи черти. Но мисля, че всеки трябва да има собствен персонаж и да бъде специален.

- Елмира, какво правиш, за да се подготвиш за сцената на Санремо?

Елмира: Благодарна съм, че имам уникален екип, без който нямаше да се справя. Става въпрос не само физически, а и ментално. Важно е да се подготвиш физически с уроци и с какви ли не упражнения, но също толкова важно е и да си ментално подготвен. Имам артистични проби, свързани със сцената, с танци. Освен това аз, която не съм италианка, се подготвям и за интервютата на италиански. Винаги казвам, че е хубаво да си подготвен повече, отколкото е нужно. Журналистите много често задават едни и същи въпроси, така че това е игра на думи.

Дарияна: Подготовката на Елмира е комплексна. Има танци с хореограф от “Х Фактор”, защото триото е съставено от самостоятелни артисти и трябва да се изгради обща сценична динамика. Ел Ма работи по няколко часа седмично с журналисти за интервюта, за да бъде подготвена за всякакви въпроси. Освен това работим с дизайнера Марио Диче, който създава визията ѝ. Той е обличал и Лейди Гага. Елмира пее всекидневно, пише нови песни с автори, има уроци по пиано и музикална теория.

- Дарияна, какво представлява музикалната школа, която ръководите в Милано?

Дарияна: Тя не е стандартно музикално училище. Работя индивидуално с подбрани артисти - вокално, музикално и креативно. Разполагам със звукозаписни студиа, където освен пеене има уроци по пиано, китара, хармония, полифония и солфеж. За мен е много важно артистите да развиват и своята креативност. Работила съм с изпълнители от предаването “Амичи” на тв компанията “Медиасет”, от “Х Фактор” и други големи формати.

- Елмира, ти познаваш певеца Акиле Лауро, който ще бъде водещ на една от вечерите. Това вдъхва ли ти кураж?

Елмира: Да, той беше в журито на “Х Фактор”. Винаги е бил много мил с мен и се чувствам по-спокойна, знаейки, че ще бъде там.

Дарияна: Наскоро той ѝ писа лично, за да ѝ пожелае успех, това също е много важно.

- Елмира, как живееш между Италия и България?

Елмира: В момента живея в Италия, но уча в България - в 12-и клас съм на Еврейското училище в София. На самостоятелно обучение съм, явявам се на изпити и се връщам обратно. Когато съм в България, отново съм “малкото дете” на мама и тате.

- Каква е Ел Ма като характер?

Дарияна: Много силна, земна, вслушва се в съветите и не лети в облаците. Единствените ѝ проблеми са, че не е активна в социалните мрежи, а трябва да го прави.

Елмира: Това ми е най-трудното! Но обожавам модата - ако не бях певица, вероятно щях да съм дизайнер. Според мен модата и музиката вървят ръка за ръка.

- Елмира, какво правиш, преди да излезеш на сцена?

Елмира: Обичам да спя и да си хапвам, но когато съм под напрежение, не ям. Един час преди сцената избягвам кафе, шоколад и домати, пия вода и мълча.

Дарияна: По време на “Х Фактор” беше толкова притеснена, че заспа на диваните преди излизане.

- Мечтаеш ли вече за след Санремо?

Елмира: Мечтая да продължа да работя върху себе си, да се посветя още повече на музиката, защото заради училището главата ми все още не е фокусирана само върху нея.

Дарияна: Искам да допълня, че нашата цел не е само италианската сцена, а да преминем повече граници. Моята мечта като търсач на таланти винаги е била да успея да направя поне едно българче световна звезда. Много е трудно, но човек е толкова голям, колкото са големи и мечтите му. В Елмира виждам потенциал не само като талант и артист, а и като характер. Иска ми се да стигнем с нея и до други континенти.