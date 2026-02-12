Чудо! Пресен сок от целина е най-ефикасният природен лек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Авторът Антъни Уилям притежава дарбата да открива и цери човешките заболявания

1. Пийте сока от целина неразреден и без примеси. Нищо не може да се сравни със силата на чистия, прясно изцеден сок от целина.

2. Консумирайте го не по-късно от 24 часа след изцеждане.

3. Приемайте по 450 мл сок на ден. Това е вълшебното количество, което при повечето възрастни се справя с изчистването на черния дроб.

4. Пийте сока от целина на гладно.

Това са само част от съветите, които Антъни Уилям - инициатор на глобалното движение на пиещите сок от целина и бестселъров автор №1 на “Ню Йорк Таймс”, дава в книгата си “Лечителят медиум. Сок от целина” (изд. “Хермес”).

В последните години знаменитостите не спират да изтъкват значението на сока от целина като част от всекидневната им рутина. Хора от различни прослойки споделят истории и снимки от невероятното си възстановяване от тежки заболявания благодарение на него. Антъни Уилям е убеден, че не става дума за преходна мода, а за трайна тенденция, която само ще се засилва с времето.

Наричат автора лечител медиум, защото още четиригодишен той започва да използва дарбата си да открива човешките заболявания и да съветва хората как да възстановят нарушеното си здраве. По думите му често пренебрегван и подценяван, сокът от целина помага при:

4 лечение на хранителни разстройства и подобряване на чревното здраве

4 регулиране на кръвната захар, кръвното налягане и теглото

4 премахване на натрупаните токсини в черния дроб и мозъка

4 възстановяване на здравето на хора, страдащи от хронични и недиагностицирани заболявания, зависимости, проблеми с щитовидната жлеза, диабет, автоимунни заболявания и др.

След като разкрива противовъзпалителното, алкализиращо и животопроменящо действие на сока от целина, лечителят медиум дава конкретни насоки за прочистване в домашни условия. Той съветва как да се приготви сокът, кога да се консумира и какво да очакваме, когато тялото започне процеса по детоксикация.

Тази книга съдържа всичко, което си струва да знаете, за да се възползвате максимално от най-ефективния лечебен тоник на всички времена.

