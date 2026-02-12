Чудо! Пресен сок от целина е най-ефикасният природен лек

Авторът Антъни Уилям притежава дарбата да открива и цери човешките заболявания
1. Пийте сока от целина неразреден и без примеси. Нищо не може да се сравни със силата на чистия, прясно изцеден сок от целина.
2. Консумирайте го не по-късно от 24 часа след изцеждане.
3. Приемайте по 450 мл сок на ден. Това е вълшебното количество, което при повечето възрастни се справя с изчистването на черния дроб.
4. Пийте сока от целина на гладно.
Това са само част от съветите, които Антъни Уилям - инициатор на глобалното движение на пиещите сок от целина и бестселъров автор №1 на “Ню Йорк Таймс”, дава в книгата си “Лечителят медиум. Сок от целина” (изд. “Хермес”).
В последните години знаменитостите не спират да изтъкват значението на сока от целина като част от всекидневната им рутина. Хора от различни прослойки споделят истории и снимки от невероятното си възстановяване от тежки заболявания благодарение на него. Антъни Уилям е убеден, че не става дума за преходна мода, а за трайна тенденция, която само ще се засилва с времето.
Наричат автора лечител медиум, защото още четиригодишен той започва да използва дарбата си да открива човешките заболявания и да съветва хората как да възстановят нарушеното си здраве. По думите му често пренебрегван и подценяван, сокът от целина помага при:
4 лечение на хранителни разстройства и подобряване на чревното здраве
4 регулиране на кръвната захар, кръвното налягане и теглото
4 премахване на натрупаните токсини в черния дроб и мозъка
4 възстановяване на здравето на хора, страдащи от хронични и недиагностицирани заболявания, зависимости, проблеми с щитовидната жлеза, диабет, автоимунни заболявания и др.
След като разкрива противовъзпалителното, алкализиращо и животопроменящо действие на сока от целина, лечителят медиум дава конкретни насоки за прочистване в домашни условия. Той съветва как да се приготви сокът, кога да се консумира и какво да очакваме, когато тялото започне процеса по детоксикация.
Тази книга съдържа всичко, което си струва да знаете, за да се възползвате максимално от най-ефективния лечебен тоник на всички времена.