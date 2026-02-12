"Ооо, България!", за какво ти е министерство на културата, което ще учи децата с "бравояд", но не разбра какво означават 12 ценни семейни книги

В пълна тишина минала финалната конкурсна сесия на Национален фонд "Култура" в края на ноември, а участници разбират за резултатите в началото на февруари, след като отправят официално запитване.

Вече гръмна първият скандал между Валери Йорданов и Димитър Гочев заради финансиране от държавата. Само че при тях проблемът е блокирана сесия за подпомагане на български филми от Националния филмов център (НФЦ).

Според Валери Йорданов, чийто проект "Богдан или песента на жабите" бе одобрен за финансиране на сесията от септември 2024 г., колегата му умишлено спира процеса. Проектът на Гочев - "Крали Марко", не бе допуснат. Самият Гочев отговори на Йорданов, че финансирането не е спряно заради неговата жалба, а заради незаконосъобразните действия на ИА "Национален филмов център". И че в последното си решение съдът е бил категоричен: НФЦ е издал НИЩОЖНИ актове.

Иначе от 220 проекта, получили частично или пълно финансиране от Национален фонд "Култура" и от Министерството на културата и все още министър в оставка Мариан Бачев,

са одобрени игрални,

документални, анимационни

филми, видеопоредици,

по-големи и разпознаваеми,

но и по-малки фестивали,

музикални албуми, спектакли, мюзикъли, театрални представления, рокопери, изложби, дори балетни конкурси и церемонията за връчване на театралните награди "Аскеер".

Любопитни са обаче харесаните за финансиране книги и едно странно, но анонимно мнение за поредицата от 12 книги "Ооо, познай България", която издателска къща "Труд" адресираше към българските семейства.

Министерството на културата очевидно харесва детските издания. Например високо е оценен проект за три книги за необикновени пътешествия - "реалната траектория на Александър Мавродиев от одринското село Хидели до Торонто и Търговище, мечтаното пътуване на един великан до неговата баба и бягството на един недоволен бравояд".

Според описанието на тези издания на "Точица" "богатият илюстративен материал и пътешественическата тематика помагат за разширяване на светогледа и децентрализация на въображението". Исканата сума за реализирането на проекта е 52 137 лева.

Сред одобрените проекти за най-малките е "Първа книга", чиято цел е да насърчи ранното детско четене. Предвижда се издаването на 8 нови заглавия от авторките и илюстраторки Евгения Войнова и Мая Дългъчева, съчетано с обучение на библиотекари за интерактивно четене. Исканата сума от НФК е 59 965, а проектът се предлага за частично финансиране - да получи 55 000 лева.

Издателство "Нике" кандидатства с три произведения - "Врява и безумство" от Уилям Фокнър, "Кафка" от Дейвид Зейн Майровиц и "Между пустинята и живота" от Николай Райнов, които после да бъдат представени в три населени места с население под 100 хил. жители. Исканата сума от НФК е 32 266 лева, а оттам предлагат частично финансиране от 30 232 лева. Впрочем

едно от заглавията - "Врява и

безумство" на Фокнър, е част

от т.нар. Златна колекция

на КК "Труд". Книгата излезе през 2005 г. в поредица с още 39 класики, сред които "На изток от рая", "Името на розата", "1984".

Одобрена за пълно финансиране с 48 042 лева е и друга идея за книги, пак за най-малките - "Адвиза" ЕООД предлага 7 печатни издания за финансова грамотност за деца, елементите на природната среда, историите на истински балерини и танцьорки.

Харесан е и проект за издаване на Алманах Кино 2025 и книга за историята на Съюза на българските филмови дейци, на които да бъде отпуснато частично финансиране от 35 000 лева вместо исканите 60 хил.

"Светломер" ООД е предложено за 45 000 лв. подкрепа за четири нови броя на безплатното културно списание "Нула32". Според описанието на проекта "изданието съчетава журналистика и художествени изразни средства, утвърждавайки се като културен артефакт. С тираж от 4000 копия и над 80 точки на разпространение в 8 града, както и силно онлайн присъствие, проектът допринася за децентрализация на културния живот и за устойчив достъп до качествено съдържание".

Интересно, но на този фон "Ооо, познай България" - поредицата от 12 стойностни книги, които да събудят родолюбието у по-младите и да поднесат по различен начин ценна информация за историята ни, не привлече вниманието на Национален фонд "Култура".

Проектът за изданията е на Книгоиздателска къща "Труд" и остана на едно от последните места във финалната сесия в категория "Създаване и разпространение - големи проекти'25" с озадачаващо становище на анонимен чиновник.

Оценяващите странно

са го сравнили

с проект на в. "24 часа" отпреди повече от 16 години, който няма нищо общо с проекта на КК "Труд".

Става дума за малките брошури "Атлас на патриота", които се разпространяваха безплатно с вестник "24 часа" от средата на септември 2009 г. Те бяха 13, малък формат, който може да се държи в жабката на колата с идеята да е кратка справочна информация при пътуванията из България за всичко, което си заслужава да се види в отделни райони на България, а също и информация за рецепти от региона.

Съвършено различен и задълбочен е продуктът на КК "Труд" с книгите "Ооо, познай България". Те са с талантливо написани и добре илюстрирани текстове за българските светини, включително извън България, но и за чудотворни икони и лечебните растения в страната ни, за българските открития и изобретения, които са променили света, за песни и стихове, които ни правят българи, за българските дати, които са променили историята, за най-добрите ни спортисти и техните постижения - все нови и интересни допълнения към общата култура на малки и големи.

В становището на НФК, с което се отказва финансиране, обаче пише: "Идеята за "Патриотичен атлас" не е нито нова, нито оригинална. Още през 2009 г. вестник "24 часа" публикува поредица от книжки "Атлас на патриота", които се разпространяваха безплатно. Всички те бяха посветени на различни места от България - крепости, църкви, ски курорти, плажове, светилища и т.н. В този случай няма нищо оригинално и ново в проекта, който сега се предлага".

Озадачаващо е как може малки брошури, издадени преди 16 години от "24 часа", да са аргумент против финансиране на книги на КК "Труд", където стойностно е разработена много по-широка тематика. И авторството, и съдържанието са съвършено различни.

Оценяващите от НФК обаче смятат, че "Кандидатът има капацитет и опит за достигане до големи и разнородни публики. В случая обаче заложеният като резултат културен продукт (поредица книги за български ключови ценности и паметници) би имал възпитателна и образователна роля, но все пак проектът не предлага същинско създаване на литературно съдържание, а по-скоро колективна работа по събиране на информация за съответните издания".

Отново озадачаващо заключение, защото в проекта ясно е посочено, че "книгите са написани от редакционен колектив на издателството в съавторство с външни автори, специалисти в съответната област". Тоест става дума за съдържание, в което е вложено творчество и експертиза. От НФК добавят още нещо трудно обяснимо - че "самото водещо жанрово определение ("патриотичен атлас") следва да бъде уточнено, за да подканва повече към децентрализация при общуването с културния продукт, отколкото към някаква форма на разделение сред читателските общности". (24 часа)