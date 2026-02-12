ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Троян, родния град на Лора Христова: Ще ...

Тото влиза в “Хелс Кичън” - в пряка конкуренция срещу новите ергени

Йонислав Йотов - Тото влиза в кулинарното шоу “Хелс Кичън” Снимка: Кадър: Нова тв

Йонислав Йотов- Тото влиза в кулинарното шоу “Хелс Кичън”. Освен да рапира и да води подкаст, Тото ще трябва да покаже кулинарните си умения, защото ще бъде част от звездния отбор на предаването.

Сред участниците няма да има хора с богат опит в кухнята, но и финансист, сладкари, дете на известни риалити герои, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом.

Предаването започва във вторник, 17 февруари, по Нова тв в пряка конкуренция с “Ергенът” по Би Ти Ви.

Йонислав Йотов - Тото влиза в кулинарното шоу “Хелс Кичън”

