Тото влиза в “Хелс Кичън” - в пряка конкуренция срещу новите ергени

Йонислав Йотов- Тото влиза в кулинарното шоу “Хелс Кичън”. Освен да рапира и да води подкаст, Тото ще трябва да покаже кулинарните си умения, защото ще бъде част от звездния отбор на предаването.

Сред участниците няма да има хора с богат опит в кухнята, но и финансист, сладкари, дете на известни риалити герои, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом.

Предаването започва във вторник, 17 февруари, по Нова тв в пряка конкуренция с “Ергенът” по Би Ти Ви.