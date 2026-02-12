Меглена Плугчиева, която изживя със съпруга си голяма дигитална любов между няколко държави след десетилетия заедно

Наричат Меглена Плугчиева Желязната лейди на българската политика, но мнението, на което тя винаги най-много е държала, е на човека до нея - съпруга ѝ доц. Пламен Александров.

Двамата са заедно от студенти и той я приземявал през политическата ѝ кариера като вицепремиер, зам.-министър или депутат, както и през 16-те години като посланик в Германия, Швейцария и Черна гора. А при локдауна при ковид изживяват и своята дигитална любов. Как - четете в събота за тайната на един 48-годишен брак.

Днес Меглена встъпва в една възраст във форма, която буди уважение.

От приятелите от “24 часа” - честито!