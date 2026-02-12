ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото увеличи милионерите с нови 606 за 1 година,...

Меглена Плугчиева, която изживя със съпруга си голяма дигитална любов между няколко държави след десетилетия заедно

Меглена Плугчиева и Пламен Александров са заедно от 50 г. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ-ГЕНК

Наричат Меглена Плугчиева Желязната лейди на българската политика, но мнението, на което тя винаги най-много е държала, е на човека до нея - съпруга ѝ доц. Пламен Александров.

Двамата са заедно от студенти и той я приземявал през политическата ѝ кариера като вицепремиер, зам.-министър или депутат, както и през 16-те години като посланик в Германия, Швейцария и Черна гора. А при локдауна при ковид изживяват и своята дигитална любов. Как - четете в събота за тайната на един 48-годишен брак.

Днес Меглена встъпва в една възраст във форма, която буди уважение.

От приятелите от “24 часа” - честито!

Меглена Плугчиева и Пламен Александров са заедно от 50 г. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ-ГЕНК

