Молба пред цял свят за прошка заради изневяра остана нечута дори след медал от олимпиадата (Обзор)

Норвежецът Стурла Холм Легрейд плаче пред камерите веднага след като спечели бронзовия медал в биатлона и се изповяда в изневяра. СНИМКА: РОЙТЕРС

Биатлонистът Стурла Холм Легрейд шокира всички с изповед директно в ефир

Емоционалната изповед на олимпийски медалист не  му стигна, за да се събере с жената на живота си. След като взе бронз в индивидуалното състезание при мъжете на олимпийските игри, норвежецът Стурла Холм Легрейд пред целия свят и през сълзи се опита да накара любимата си да му прости. Двамата се разделили заради негова изневяра преди три месеца.

Категоричният отговор на наранената дама е бил: “Трудно е да се прости. Дори след декларирането на любов пред целия свят. Трудно. Аз не се поставих в тази позиция. И болката е жестока да бъда в нея. Ние сме говорили и той знае за моето мнение”. Думите ѝ са пред норвежкото издание VG.

Момичето изказа благодарности “към моето семейство и приятели, които ме прегърнаха и подкрепиха през този труден период. И на всички, които мислят за мен и ми симпатизират, без да знаят коя съм”.

“Наистина много съжлявам, че се изповядах в този велик за норвежкия биатлон момент. Не съм на себе си и не мога да мисля ясно”, отговори биатлонистът.

Двамата били заедно 6 месеца, преди да се разделят. Стурла взриви медиите, след като спечели бронза.

Стурла Холм Легрейд при спускането си в биатлона СНИМКА: РОЙТЕРС
“Има един човек, с когото искам да споделя този момент, въпреки че едва ли гледа в момента. Преди 6 месеца намерих любовта на живота си. Най-красивия и добър човек на света. И преди 3 месеца направих фатална грешка. Аз ѝ изневерих”, заяви той пред камерите.

“Имах златния медал на живота си... Мисля само за нея. Не знам какво искам да постигна с това... Просто искам да споделя момента с нея”, през сълзи продължи той. На пресконференцията призна, че не се е чул с бившата си приятелка. “Надявам се да го види в правилния момент. Дано не стане по-тежко за нея”, каза Стурла.

Норвежецът Стурла Холм Легрейд плаче пред камерите веднага след като спечели бронзовия медал в биатлона и се изповяда в изневяра. СНИМКА: РОЙТЕРС
