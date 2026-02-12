Ники Михайлов към баща си Боби на рождения му ден: Днес празнуваме теб, макар болезнено много да ни липсваш

"Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността!". Това написа във фейсбук профила си Ники Михайлов по повод рождения ден на баща му Боби Михайлов.

"Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди... Чакаме те! Липсваш ни много. Обичаме те", завърши пожеланието си Ники към своя баща.

Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември. Той е в тежко състояние, но жизнените му показатели са стабилни, каза през януари в интервю Венци Рангелов, председател на Контролния съвет на фондация "Национали'94".