Директорите на театри и културни институти се обединиха: Настояваме за промяна в Закона за закрила на културата и методиката на финансиране

Директорите на държавните театри и културни институти се обедниха в обща позиция във връзка с натрупаните проблеми, свързани с дейността на сектор „Сценични изкуства".

"Сценичните изкуства не трябва да бъдат разглеждани като тежест за държавния бюджет, а като стратегическа инвестиция за духовното развитие на нацията и съхраняването на обществените ценности в дългосрочен план.

Изразяваме остро несъгласие със системното неглижиране на творческата и оперативна дейност на всеки отделен културен институт. Не сме съгласни с политиката на поредното управление, което демонстрира липса на ценностна оценка на театралното изкуство и пренебрежително отношение към труда и професионализма на хората, заети в театралното изкуство" - пише в писмото, което от културните институти споделят до медиите.

Подписано е от директорите на Народния театър „Иван Вазов", Сатиричния театър „Алеко Константинов", театър „Българска армия", Младежкия театър „Николай Бинев", Драматичен театър „Н. О. Масалитинов" – Пловдив, Държавен музикален и балетен център – София, Театрално-музикален продуцентски център – Варна и Софийската опера и балет.

"Не сме съгласни с омаловажаването на труда на артистите и резултатите, които се постигат за развитието на българската култура и за духовния живот на обществото. Не сме съгласни функционирането на сектора да продължи без утвърдена национална стратегия и устойчиви приоритети. Това създава несигурност и демотивация в театралната общност. Липсата на национална визия и ясно дефинирани и устойчиви механизми за развитие, обрича сценичните изкуства на криза. Не сме съгласни да продължава прилагането на неработеща и остаряла нормативна уредба, в която липсват ясно разписани правила за устойчиво финансиране, прозрачни критерии за оценка на дейността и гаранции за дългосрочна стабилност на културните институти. Не сме съгласни бюджетът за сценични изкуства да не се разработва съгласно приложимата нормативна уредба, което поставя организациите в състояние на невъзможност да покриват разходите си и да осъществяват пълноценно своята дейност", пише още в позицията.

Директорите настояват за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата, отчитаща спецификата на дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Друго искане е да се разработи изцяло нова, прозрачна и справедлива методика за финансиране, отговаряща на съвременните икономически реалности, на инфлационните процеси и на необходимостта от устойчиво развитие на сектора.

След позицията директорите очакват да се срещнат с представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, парламентарната комисия по култура.