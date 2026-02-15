ТЕСТ: Изпитвате ли страх от изоставяне?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Как се чувствате, когато близък човек не ви отговаря дълго време?

а) Спокоен/на - приемам, че е зает и не може да ми отговори.

б) Леко притеснен/а, но съм търпелив/а.

в) Силно притеснен/а и си мисля, че ме игнорира умишлено.

2. Как реагирате, когато партньорът ви иска повече лично пространство?

а) Разбирам и уважавам решението му.

б) Изпитвам несигурност, но се контролирам.

в) Усещам страх, че се отдалечава от мен.

3. Какво най-често си мислите след конфликт с близък човек?

а) Че това, през което минаваме, е временно и отношенията ни ще се оправят.

б) Дано не се отрази на взаимоотношенията ни.

В) Сигурен/а съм, че вече не ме иска в живота си.

4. Когато приятел отмени плановете си с вас в последния момент, вие:

а) Приемам го равнодушно.

б) Разочаровам се, но мога да вляза в положението му.

в) Чувствам се нежелан/а.

5. Как се държите в нови взаимоотношения?

а) Давам необходимото пространство.

б) Полагам усилия, за да бъда харесан/а.

в) Привързвам се изключително бързо.

6. Как реагирате на отдръпнатото поведение от приятел?

а) Дистанцирам се, докато отношенията ни се възстановят.

б) Разговаряме или си пишем, за да разбера дали всичко е наред, или има нещо, което не иска да ми сподели.

в) Притеснявам се, че съм отхвърлен/а и вече не съм нужен/а на този човек.

7. Какво най-много ви притеснява във връзките?

а) Притеснява ме, че няма честна комуникация.

б) Притеснявам се, че не съм достатъчно важен/на за този човек.

в) Притеснява ме да не бъда изоставен/а.

8. Как се чувствате, когато сте сами за дълъг период от време?

а) Приятно ми е да имам време за себе си, чувствам се спокойно.

б) Чувствам се самотен/на.

в) Изпитвам тревожност и празнота.

9. Как реагирате на критика, отправена към вас от близък човек?

а) Приемам критиката като градивна с цел да се подобря към по-добро.

б) Засяга ме, когато съм критикуван/а, но премислям защо този човек ме критикува.

в) Мисля си, че вече не изпитва емоции към мен, изпитвам отчуждение.

10. Как описвате необходимостта от внимание във връзката?

а) За мен вниманието е нещо естествено, тя е човешка емоция, която се наблюдава и при животните.

б) Нуждая се от постоянно внимание, защото в противен случай ще се чувствам ненужен/а.

в) Когато имам нужда от този човек, искам да ми обърне необходимото внимание.

11. Как реагирате, когато ваш приятел не показва емоции, колкото вас?

а) Приемам, че всички хора сме различни, като не изисквам от този човек да е като мен.

б) Чувствам се несигурен/а в себе си.

в) Започвам да си мисля, че вече не съм важен/а.

12. Какво правите, когато се чувствате игнорирани?

а) Говоря открито за чувствата си, за да се изясним.

б) Затварям се във вътрешния си свят.

в) Ставам ревнив/а.

13. Как описвате реакцията си към раздялата или отдръпването?

а) Запазвам спокойствие и хладнокръвно продължавам живота си.

б) Трудно ми е да го приема, като често дълго време размишлявам над ситуацията.

в) Чувствам се сринат/а, не мога да продължа напред, а дори да успея, винаги ще се сещам за този човек.

14. Как реагирате, когато усетите, че нещата не се получават и този човек може да си тръгне от живота ви?

а) Приемам избора му/ѝ, като запазвам спокойствие и уважение.

б) Опитвам се да говоря с този човек, за да разбера каква е причината.

в) Правя всичко възможно да го задържа, дори да знам, че и за двама ни не е полезно. Опитвам се да “спася кораба”.

Най-много отговори “а”:

Вие сте съобразителни и отговорни към близките си. Вашите приятели ви възприемат като човек, с когото ще се чувстват комфортно. Общувате лесно и изслушвате събеседника си, като по този начин допринасяте за изграждането на стойностни връзки, както приятелски, така и романтични.

Най-много отговори “б”:

Оставяте впечатление, че сте отговорни и сдържани, но и силно емоционални. Вие сте умерени в комуникацията, но имате навик да премисляте всяка една ситуация в приятелската или романтичната ви връзка.

Най-много отговори “в”:

Вие оставяте впечатление, че сте стеснителни, поне първоначално. Хората усещат, че сте с искрени чувства и ще дадеде всичко от себе си, за да бъдете щастливи заедно.

8 съвета как да не се плашите от раздялата

1. Страхът от изоставяне е нормална човешка черта. Когато разговаряте с приятел или партньор, е добре да бъдете подготвени, че е възможно да се разделите в някакъв бъдещ етап. Както гласи сентенцията на Хераклит: “Всичко тече, всичко се променя”.

2. Опитвайте се да се поставите в положението на човека отсреща.

Така ще разберете по-добре защо той или тя постъпва по определен начин.

3. Приемете, че невинаги вие сте центърът на вниманието за конкретния човек.

На всекиго се случва да има важна задача например, поради която не може да ви обърне внимание в даден момент.

4. Говорете с точни и конкретни думи, когато желаете да обсъдите някаква информация с близък човек.

5. Проявявайте разбиране и уважение към чуждото мнение, дори да не сте напълно съгласни.

При взаимоотношенията е важно да се изговарят неща, които ви засягат пряко. Ако умеете да изслушвате човека до себе си, има вероятност той да се отвори към бъдещо общуване с вас.

6. Мислете как конкретно действие ще се отрази на вас и на близкия до вас.

Бъдете рационални и не се отдавайте изцяло на импулсивни емоции и желания. Добре е да обмисляте какво и как ще кажете или направите.

7. Ако връзката ви се разпадне или приятел се дистанцира от вас, не прибързвайте със заключенията. В този смисъл не се обвинявайте за неща, които не зависят от вас.

8. Балансът е важен.

Дръжте се умерено с когото и да общувате, без да навлизате твърде рязко в личното му пространство, но и не бъдете твърде дистанцирани при нови запознанства.