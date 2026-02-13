ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион уби жена на пътя Велико Търново - Русе, не ...

Гала празнува в очакване на втората си внучка

2432
ГАЛА

Една от най-любимите тв водещи празнува рожден ден днес, но най-големият подарък ще дойде, когато се роди и второто ѝ внуче. Въпреки че празникът ѝ се пада в петък, 13-и, Гала харесва числото, което ѝ носи късмет в живота. Най-голямото ѝ щастие са дъщеря ѝ Мари и малката ѝ внучка Лора, която скоро ще стане кака на сестричка.

Водещата на “На кафе” е от тези журналисти, които не са изгубили искреното си любопитство през годините. Тя обича да разказва нещата от живота и това, което се случва, не само пред камера, затова зрителите я гледат с удоволствие.

От “24 часа” здраве и много радост!

ГАЛА

