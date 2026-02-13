Уж актьори, но Дарин Ангелов пропя за Деня на любовта, а Димитър Маринов ще дирижира

Единият сам написа текста на песента, а другият излиза с квартет

Не в театъра или на големия екран, а на музикалната сцена излизат Дарин Ангелов и холивудският актьор Димитър Маринов. Точно в навечерието на Свети Валентин двамата поотделно създават музика, посветена на любовта.

“Това беше една моя дивотия”, казва актьорът Дарин Ангелов за първата си авторска песен. Парчето се казва “Утре без теб” и в него се пее за любовта. “Срам, не срам - изцяло мой”, признава актьорът за текста, който е написал.

Първоначалната идея е песента да е част от моноспектакъла му “Аз, която те обича”. В него Ангелов излиза сам на сцената, а във видеа участват Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу и Даниел Кукушев. Премиерата на спектакъла беше в края на миналата година и авторската песен не участва в него.

Зрителите вече са чували, че Дарин Ангелов има и певчески талант. Преди три години той участва в проекта на Игор Марковски “Пеещи артисти” и изпълни “Песен за Мими” - посветена на Мими Николова, и “Един без друг”.

Димитър Маринов ще дирижира на 14 февруари. СНИМКА: СТОПКАДЪР/ ФЕЙСБУК

Актьорът Димитър Маринов ще излезе на сцената точно на 14 февруари заедно с Destiny Quartet. Концертът, който ще бъде в “Театро Отсам канала”, съчетава музика, движение и класически сценични форми в разнообразни комбинации – от камерни концерти и вокални изпълнения до фолклорни и джаз интерпретации. Една от ролите на Маринов е да дирижира.

След месец актьорът ще изнесе още един концерт на същата сцена, но този път с трио “Тенорите”.

