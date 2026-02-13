ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Атлетико" торпилира 4:0 "Барса" в първия полуфина...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22277913 www.24chasa.bg

Уж актьори, но Дарин Ангелов пропя за Деня на любовта, а Димитър Маринов ще дирижира

1672
Дарин Ангелов сам написа текста на “Утре без теб”.

Единият сам написа текста на песента, а другият излиза с квартет

Не в театъра или на големия екран, а на музикалната сцена излизат Дарин Ангелов и холивудският актьор Димитър Маринов. Точно в навечерието на Свети Валентин двамата поотделно създават музика, посветена на любовта.

“Това беше една моя дивотия”, казва актьорът Дарин Ангелов за първата си авторска песен. Парчето се казва “Утре без теб” и в него се пее за любовта. “Срам, не срам - изцяло мой”, признава актьорът за текста, който е написал.

Първоначалната идея е песента да е част от моноспектакъла му “Аз, която те обича”. В него Ангелов излиза сам на сцената, а във видеа участват Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу и Даниел Кукушев. Премиерата на спектакъла беше в края на миналата година и авторската песен не участва в него.

Зрителите вече са чували, че Дарин Ангелов има и певчески талант. Преди три години той участва в проекта на Игор Марковски “Пеещи артисти” и изпълни “Песен за Мими” - посветена на Мими Николова, и “Един без друг”.

Димитър Маринов ще дирижира на 14 февруари. СНИМКА: СТОПКАДЪР/ ФЕЙСБУК
Димитър Маринов ще дирижира на 14 февруари. СНИМКА: СТОПКАДЪР/ ФЕЙСБУК

Актьорът Димитър Маринов ще излезе на сцената точно на 14 февруари заедно с Destiny Quartet. Концертът, който ще бъде в “Театро Отсам канала”, съчетава музика, движение и класически сценични форми в разнообразни комбинации – от камерни концерти и вокални изпълнения до фолклорни и джаз интерпретации. Една от ролите на Маринов е да дирижира.

След месец актьорът ще изнесе още един концерт на същата сцена, но този път с трио “Тенорите”.

Дарин Ангелов сам написа текста на “Утре без теб”.
Димитър Маринов ще дирижира на 14 февруари. СНИМКА: СТОПКАДЪР/ ФЕЙСБУК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)