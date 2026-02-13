Два спектакъла на Диана Добрева гостуват в престижен театър в Рим

“Коприна” и “Без кръв” - два спекталъла, които режисьорката Диана Добрева поставя в Пловдивския театър, съвсем скоро ще гостуват на италианска сцена. Те ще бъдат показани в престижния театър “Бранкачо” в Рим на 9 и 10 юни. И двете постановки са по текстове на италианския драматург Алесандро Барико.