Спипаха шофьор с 3,80 промила зад волана в Айтос

Faithless с концерт под открито небе и със специални гости в София

Една от най-влиятелните групи за електронна музика Faithless идва за концерт в разгара на лятото в София. С кариера над 25 г. Sister Bliss и Rollo изграждат представата за денс музиката, а участието им в столицата ни е със заявка да се превърне в празник на жанра. Шоуто ще бъде под открито небе и със специални гости. На 13 август българската публика ще чуе хитове като Insomnia, God is a DJ и We Come 1 във Vidas Art Arena.

