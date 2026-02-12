Доц. Тодор Чобанов връчи наградите „Златен грифон" на откриването на изложбата „Българска археология 2025"

Заместник-министърът на културата в оставка доц. Тодор Чобанов връчи тази вечер отличията „Златен грифон" за принос в археологията. Това се случи на откриването на изложбата „Българска археология 2025" в Националния археологически музей.

„След известна пауза възстановяваме тази традиция, защото макар и да не е най-голямата професионална общност в България, нашата общност, заедно с нашите приятели реставратори, заедно с музейните работници, е отдадена в пълнота на своята мисия да съхранява миналото, да укрепва нашето общностно чувство, да утвърждава нашата идентичност и, разбира се, да подпомага интереса към България и нейните хора. Смятам, че се справяме великолепно. Нашият професионализъм е меч на българската дипломация, известен от десетките изложби по света", каза той.

От името на Министерството на културата той награди с грамота и почетен знак - плакет за значим принос в развитието на археологическата наука Елена Божинова, проф. д-р Людмил Вагалински, Даниела Агре, д-р Филип Петрунов и Виолина Кирякова.

„Благодаря за наградата. Вероятно сме се справили добре. Тя е колкото моя, толкова и на екипа ми, без който няма как да се справя. Но най-хубавото е, че сме тук заедно и тази изложба е силна традиция. Това, което ни трябва, е системност и го правим", каза проф. Вагалински в благодарственото си слово.

Даниела Агре каза, че приема тази награда с удовлетворение. „Тя е не само за мен, а и за целия екип, който направи всичко възможно - едни изключителни неща, едни изключителни предмети да видят бял свят и с тях може да се гордее цяла България, Европа и света", отбеляза тя.

Д-р Филип Петрунов също изрази благодарности за наградата и уточни, че трябва да се има предвид, че каквото и да открият археолозите, е „щастлива случайност" - може да работят на терени, на които да не открият нищо или на такива, където да намерят прекрасни предмети, каквито може да бъдат разгледани в изложбата „Българска археология 2025".

Голямата награда - почетен знак „Златен грифон" - огърлие, бе връчена на проф. Явор Бояджиев. Той получи отличието за цялостен принос в археологическата наука.

„Това за мен е доста голяма изненада. Благодаря, че не сте ме забравили и това е знак към всички колеги, на които им предстои да се пенсионират - пенсионирайте се смело, чакат ви награди", каза проф. Бояджиев.

Над 300 находки от 31 обекта са показани в изложбата „Българска археология 2025" в Националния археологически музей. Експозицията може да бъде разгледана в зала „Временни изложби" на музея до 7 юни. Тази година съорганизатори са 19 исторически и археологически музея от цялата страна, сред които Националният исторически музей, Регионалният археологически музей – Пловдив, регионалните исторически музеи във Велико Търново, Видин, Враца, Пазарджик, Перник, Плевен, Шумен, Ямбол, както и музеите в Сандански, Белоградчик, Ботевград, Дупница, Дългопол, Каварна, Петрич, Провадия и Тополовград. Експозицията се открива в навечерието на Деня на българския археолог, който е на 14 февруари.