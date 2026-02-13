Тейлър Суифт иска от правителството на САЩ да блокира търговската марка „Swift Home”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певицата Тейлър Суифт е поискала от американското правителство да спре опитите на компания за спално бельо да регистрира като търговска марка израза „Swift Home", като твърди, че това може да подведе потребителите да повярват, че тя е одобрила техните продукти, съобщава Би Би Си.

Нейният юридически екип изтъкна, че начинът, по който Cathay Home е оформила думата „Swift" в своята марка, много наподобява регистрирания като търговска марка на певицата.

Cathay Home, основана в Ню Йорк, посочва на своя уебсайт, че продава продукти чрез големи търговски вериги и е подала заявка за регистрация на търговската марка „Swift Home" за своите продукти за спално бельо.

Марката „Swift Home" създава „фалшива асоциация" с певицата, която може да накара клиентите на Cathay Home да повярват, че поп звездата по някакъв начин е подкрепила продуктите на компанията, се посочва в документа.

Това е било направено с намерението да се използва „доброто име и признанието" на „Swift" за марката на компанията, заяви нейният юридически екип.

В документите се посочва, че „Swift" притежава федерални търговски марки, които защитават използването на нейното име и подпис върху стоки, включително спално бельо, дрехи и продукти, свързани с нейната музика.

„Swift" е регистрирала повече от 300 търговски марки в САЩ и други юрисдикции, с което си е осигурила защита на името, инициалите, заглавията на албумите и някои текстове на песни.

Смята се, че певицата и авторка на песни има нетна стойност от над 1 млрд. долара (730 млн. лири), подкрепена от нейната последна серия от рекордно успешни концерти по целия свят.