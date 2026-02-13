Река Марица вдъхнови ансамбъл "Тракия" за нов спектакъл

Обединява фолклорното наследство на Южна България

Фолклорните традиции и историята на етнографските области по поречието на река Марица оживяват на сцената в най-новия музикално-танцов спектакъл на фолклорен ансамбъл „Тракия" – „Край Марица". Той е част от проект, който се реализира по програма „Нематериално културно наследство" на Министерството на културата и поставя във фокуса си културното многообразие на една от най-значимите реки на Балканите. Премиерата му ще се състои на 16 февруари в дома на културата „Борис Христов". Билетите вече са изчерпани, но екипът на ансамбъла ще представи „Край Марица" и на 8 март, Международния ден на жената.

„В този първи за ансамбъла спектакъл, посветен на реката, залагаме на отворена и всеобхватна концепция, която преминава през две етнографски области и няколко региона. Нашата творческа задача беше да изберем най-интересните музикално-танцови образци и обредни моменти от селищата по поречието и да ги пресъздадем на сцена. Темата за Марица е основа за няколко спектакъла, защото богатството ѝ е огромно", обясни художественият ръководител на ансамбъла проф. д-р Даниела Дженева. По думите ѝ зрителите ще видят не само нови авторски произведения, но и оригинален тематичен декор, обогатен със съвременна мултимедия.

„При работата на терен се натъкнахме на автентични хора, мелодии и солови изпълнения. Радвам се, че успяхме да ги преобразим в сценична постановка, която разкрива богатството на Беломорието", допълни хореографът на ансамбъла проф. д-р Антон Андонов.

Проектът представя и интересни вокално-инструментални пиеси в изпълнение на оркестъра на ансамбъла под ръководството на диригента Николай Паскалев. За автентичното звучене на песните от различни региони се грижат хоровият ръководител Цонка Димитрова и певиците на ансамбъла, които подготвят мелодии от Пазарджишкия и Първомайския край, както и от селата Чалъкови и Бодрово.

Автентичните костюми за спектакъла се изработени от майстори в ателиетата на Стария град.

Билети за спектакъла с дата 8 март 2026 година може да бъдат закупени от касата на Дом на културата „Борис Христов".