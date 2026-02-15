Новият тв сезон започва! Драма с Нети пренася в 90-те, Юлиан Костов водещ на играта The Floor

Две умни игри, три кулинарни надпревари и чисто нов български сериал. Това са акцентите в пролетния тв сезон, който започва в понеделник и за Би Ти Ви, и за Нова тв.

Тогава е стартът на 14-ия сезон на шоуто "Като две капки вода" (16 февруари, 20 ч, Нова тв). Любими популярни лица ще пеят и ще изглеждат досущ като световни звезди. Водещи отново ще са Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро, а към журито от Веселин Маринов, Димитър Ковачев-Фънки и Хилда Казасян ще се присъедини нов член, когото екипът пази в тайна.

Същият ден на екран се завръща и умната игра "Стани богат" (16 февруари, 18 ч, Би Ти Ви). Този път обаче с двойно по-голяма награда на последния въпрос - 100 хил. евро. Новият сезон тръгва с тематична "Седмица на любовта", в която всички участници ще бъдат влюбени двойки - както млади хора в началото на общия си път, така и двойки, доказали силата на любовта си с дълъг семеен живот.

Голямата награда в новия сезон на "Стани богат" ще е двойно по-голяма - 100 000 евро.

Трима млади мъже ще търсят любовта в риалити формата "Ергенът" (17 февруари, 20 ч, Би Ти Ви). Това са Кристиян Генчев - на 36 години, който от 2014 г. живее и развива бизнес в САЩ, 30-годишният Стоян Димов, който е брокер, и Марин Станев, на 27 г., който се занимава с клинични проучвания. Първата им среща с момичетата ще бъде на бал в София, а към Шри Ланка ще се отправят само онези, които са готови да се опознаят и да се изберат взаимно.

Участниците в новия сезон на "Ергенът"

Рапърът Йонислав Йотов-Тото ще се включи в осмия сезон на кулинарното риалити Hell's Kitchen (17 февруари, 20 ч, Нова тв). Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом.

Шеф Иван Манчев отново ще обикаля страната, за да помага на закъсали ресторантьори в "Кошмари в кухнята" (20 февруари, Нова тв, 20 ч). Веднага след това е стартът на "Шеф под прикритие: Аватар" (20 февруари, Нова тв, 21,30 ч). В предаването мениджъри и собственици ще следят какво се случва в компаниите им през очилата на техен избраник. Той ще им показва какво става дори там, където не са си помисляли да влязат.

Мария Силвестър отново ще помага на онези, които наистина имат нужда от подкрепа в социалното предаване "Бригада нов дом" (20 февруари, Би Ти Ви, 20 ч). "Когато уют е непозната дума и тъгата рисува стените, където мечтите нямат силата да полетят. Правим го, защото искаме и защото можем. От нас зависи да върнем надеждата и ще направим невъзможното възможно", казва Мария Силвестър.

Актрисите в новия сериал на Би Ти Ви

"Вяра, Надежда, Любов" е новият български сериал (20 февруари, Би Ти Ви, 22 ч). Действието пренася зрителите към края на 90-те години, когато държавата е разклатена, правилата са размити, законността често е мираж. Болницата "Вяра, Надежда, Любов" обаче е остров на човечността и хуманността. Сюжетът се завърта около три жени - лекарки и акушерки - всяка от които ще се наложи да избира между професионалния дълг, морала, щастието, истината и оцеляването. С роли в сериала са Албена Павлова, Невена Бозукова, Антоанета Добрева-Нети.

"Моята кухня е номер едно" (21 февруари, Би Ти Ви, 20 ч) е името на новото готварско шоу в пролетния тв сезон. В него участват двойки състезатели, които готвят и представят своите ястия пред жури и конкуренти. Постепенно следват елиминации до финала. Голямата награда е 75 000 евро.

"The Floor: Превземи играта" (21 и 22 февруари, Нова тв, 20 ч) е премиерната умна игра с водещ Юлиан Костов. Младият актьор развива изключително успешната си кариера в Лондон и участва в много холивудски заглавия, а сега за първи път ще бъде водещ на тв предаване у нас. В The Floor 100 колоритни играчи се изправят един срещу друг в битка на знанието с дуели на различни теми.