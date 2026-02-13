Мартин Николов от “Ергенът” с коментарна рубрика в “Преди обед”

Мартин Николов - най-обсъжданият участник от всички сезони на “Ергенът” досега, ще има своя коментарна рубрика в “Преди обед”. Елвиса, както често го наричат заради приликата му с Пресли, ще е водещ на студиото, в което ще се обсъжда всичко около новия сезон на романтичното риалити, което Би Ти Ви започва да излъчва от вторник, 17 февруари.

В специалното студио, което ще върви в сряда, четвъртък и петък, до Николов ще застанат фенове на предаването, с които заедно ще коментират искрените чувства и скрития подтекст зад всяка роза в шоуто.

