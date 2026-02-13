ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катето Евро вече зася доматите

От Русе до Сандански - Любо Киров с голямо турне и нов албум

Любо Киров

“Футурофония” се казва новият албум на Любо Киров, който ще излезе през май. Така ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, както и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Обиколката ще започне от Русе на 10 юни, после в Пловдив, Добрич, Стара Загора, Сандански... до Благоевград на 19 ноември.

Вижте пълната програма на концертите му:

  • Русе, Летен театър – 10 юни
  • Пловдив, Античен театър – 18 юни
  • Добрич, Летен театър – 23 юни
  • Стара Загора, Летен театър – 25 юни
  • Плевен, Летен театър – 3 юли
  • Габрово, Летен театър – 4 юли
  • Варна, Летен театър – 9 юли
  • Велико Търново, Летен театър – 15 юли
  • Бургас, Летен театър – 2 август
  • Сандански, Летен театър – 9 септември
  • Пазарджик, спортна зала „Васил Левски" – 5 ноември
  • Хасково, спортна зала „Дружба" – 6 ноември
  • София, зала 1 на НДК – 13 и 14 ноември
  • Благоевград, спортна зала „Скаптопара" – 19 ноември

Любо Киров

