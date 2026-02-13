От Русе до Сандански - Любо Киров с голямо турне и нов албум

“Футурофония” се казва новият албум на Любо Киров, който ще излезе през май. Така ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, както и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Обиколката ще започне от Русе на 10 юни, после в Пловдив, Добрич, Стара Загора, Сандански... до Благоевград на 19 ноември.
Вижте пълната програма на концертите му:
- Русе, Летен театър – 10 юни
- Пловдив, Античен театър – 18 юни
- Добрич, Летен театър – 23 юни
- Стара Загора, Летен театър – 25 юни
- Плевен, Летен театър – 3 юли
- Габрово, Летен театър – 4 юли
- Варна, Летен театър – 9 юли
- Велико Търново, Летен театър – 15 юли
- Бургас, Летен театър – 2 август
- Сандански, Летен театър – 9 септември
- Пазарджик, спортна зала „Васил Левски" – 5 ноември
- Хасково, спортна зала „Дружба" – 6 ноември
- София, зала 1 на НДК – 13 и 14 ноември
- Благоевград, спортна зала „Скаптопара" – 19 ноември