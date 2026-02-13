От Русе до Сандански - Любо Киров с голямо турне и нов албум

“Футурофония” се казва новият албум на Любо Киров, който ще излезе през май. Така ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, както и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Обиколката ще започне от Русе на 10 юни, после в Пловдив, Добрич, Стара Загора, Сандански... до Благоевград на 19 ноември.

Вижте пълната програма на концертите му: