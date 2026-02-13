Катето Евро вече зася доматите

Още в средата на февруари актрисата Катето Евро се подготвя за новата реколта. Вече зася доматите и лютите чушки. “Може би подраних, но това чувство, че животът тръгва отново... Няма цена!”, написа актрисата и пусна снимка на две саксии, върху които е сложила табелки за сорта. Актрисата е известна градинарка и всяка година отглежда хубава реколта зеленчуци в къщата си в Кокаляне.