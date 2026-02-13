ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катето Евро вече зася доматите

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/ozhivlenie/article/22284319 www.24chasa.bg

Катето Евро вече зася доматите

2860
Катето Евро зася доматите Снимка: Инстаграм

Още в средата на февруари актрисата Катето Евро се подготвя за новата реколта. Вече зася доматите и лютите чушки. “Може би подраних, но това чувство, че животът тръгва отново... Няма цена!”, написа актрисата и пусна снимка на две саксии, върху които е сложила табелки за сорта. Актрисата е известна градинарка и всяка година отглежда хубава реколта зеленчуци в къщата си в Кокаляне.

Катето Евро зася доматите Снимка: Инстаграм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците