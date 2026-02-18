Лошото зайче на рапа Бед Бъни разби кода на Тръмп

31-годишният пуерториканец се превръща в либерална знаменитост, за която цял свят говори и слуша, дори да не разбира какво казва

Дори тези, които не се интересуват от американски футбол, през седмицата разбраха какво е Супербоул. Финалът за титлата на Националната футболна лига на САЩ се превърна в световно събитие, и то не толкова заради отборите, които играха, а заради един човек, който трябваше да забавлява публиката между полувремената. Неговото име е Бенито Антонио Мартинес Окасио. Роден в Пуерто Рико рапър, който е известен повече с артистичния си псевдоним Бед Бъни (лошото зайче). Странно име за този музикален жанр, но той избира да се нарече така, докато гледа своя снимка от ученическите години. На нея се вижда момче, облечено в заешки костюм, с физиономия на пакостник - нещо, което Бенито никога не е бил. За разлика от повечето рапъри, които са израсли по улиците като част от младежки банди, той е изключително послушно дете. Майка му, която е учителка по английски език, всяка неделя го е водила на църква и затова първите му певчески изяви са в църковния хор. Собствена музика започва да прави, докато работи в супермаркет. Просто пее за нещата, които го вълнуват, докато нарежда стоки по рафтовете, за да се издържа.

“Знаех, че името Бед Бъни ще се продава добре. Мислех си, че всеки път, когато хората видят зайче, ще се сещат за моята музика”, казва той през 2018 г. Тогава за първи път е номиниран за “Грами” за песента I Like It, която прави заедно с колегите си Карди Би и Джей Балвин. 3 г. по-късно печели музикалната награда самостоятелно, а от тазгодишната церемония си тръгна с три статуетки “Грами”, включително за албум на годината. Но по-важен беше историческият контекст на това отличие. За първи път Националната академия за звукозапис на САЩ

избра колекция от испаноезични песни за албум на годината

“Преди да кажа благодаря на Бог, искам да кажа: Вън на ICE. Ние не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни. Ние сме хора и сме американци”, каза пуерториканският рапър при получаването на “Грами”. Пламенната му реч срещу американската имиграционна служба ICE, която се превърна в инструмент за депортиране на хора при връщането на Доналд Тръмп в Белия дом, загатна, че Бед Бъни ще създава проблеми на американския президент. А когато стана ясно, че ще пее и на Супербоул, поддръжниците му бяха сигурни. Организирано бе алтернативно, консервативно шоу, което да отклони интереса от него, но то събра едва около 6 млн. зрители, докато лошото зайче на рапа прикова пред екраните 128 млн. Да не говорим за последвалото споделяне на кадри от изявата му в социалните мрежи и вълната от коментари на тези 14 минути, в които Бед Бъни не само възпя по невероятен начин колониалната история на родината си Пуерто Рико, която хем я прави част от САЩ, хем не съвсем, но и пресъздаде очарованието на латиноамериканската култура.

Лейди Гага също взе участие в шоуто на пуерториканския рапър. СНИМКА: РОЙТЕРС

На футболния терен изникнаха захарни плантации, стари електрически стълбове, дървени сергии и барове, пълни с пеещи и танцуващи хора. Дори двама млади наистина се ожениха, преди Лейди Гага, Рики Мартин, Педро Паскал, Джесика Алба, Карол Джи и Карди Би също да се включат в шоуто. Получи се бълбукаща смесица от песни и танци, която завърши с развяването на знамена и изброяването на държави от Северна и Южна Америка. В самия ѝ край Бед Бъни държеше футболна топка с надпис “Заедно сме Америка”. След това на големия екран се появи и съобщение:

“Единственото нещо, по-силно от омразата, е любовта”

По време на представлението си 31-годишният пуерториканец каза само едно изречение на английски и то бе “Бог да пази Америка”. През останалото време пя на родния си испански език, като дори тези, които не го разбираха, останаха запленени от видяното, тъй като то бе изпипано до съвършенство. Всеки детайл носеше послание, и то такова, че да предизвиква коментари в продължение на дни, занимавайки медии от цял свят, сред които даже вестникът на деловите среди “Файненшъл таймс”. Според изданието шоуто вероятно няма да промени бурната политика на САЩ, но е плавна демонстрация на американския дар да превръща социалните раздори във високооктанов хаос.

“Холивуд репортер” обаче смята, че Бед Бъни е успял да разгадае как Тръмп да бъде сломен. За разлика от други звезди, които се опитват пряко да се противопоставят на американския президент, той го побеждава с невъзмутимост и безразличие, демонстрирайки радост в това изпълнено с ярост време. “Той избягваше комедията с остри удари и тормоз “око за око”. Никога не можеш да надхитриш побойник. Острата комедия не е полезно оръжие в подобна битка. Все едно се опитваш да избегнеш мафиотски удар, цитирайки Оскар Уайлд”, коментира американското издание. Освен това Бед Бъни не се е задоволил да остави просто успеха му да говори сам за себе си, след като е станал най-слушаният изпълнител в стрийминг платформата “Спотифай” през миналата година, макар да пее на испански. Впуснал се е в продължаваща с месеци бойна операция и чрез различни свои прояви хладнокръвно е прехвърлил отговорността на Тръмп да обясни защо Бъни е лош. И президентът светкавично се опита да го направи, пишейки в социалната си мрежа, че шоуто му на Супербоул е било “абсолютно ужасно” и “шамар в лицето”. “Без съмнение, това е

обида към величието на Америка

и не представлява нашите стандарти на успех, креативност или високи постижения. Никой не разбира нито дума от това, което казва този човек, а танците са отвратителни, особено за малки деца, които гледат от цял свят”, написа Тръмп. Каквото обаче да пише и да казва, оттук нататък трудно ще може да играе на струната, че Бед Бъни е нишов, латиноамерикански рапър, тъй като билетите за концертите му се разпродават за минути в цял свят и е определян като либерална знаменитост, която прави история.

Звездата изтри профила си в инстаграм и хвърли в смут мрежата

След шоуто си на Супербоул Бед Бъни премахна почти всичко от профила си в инстаграм, с което хвърли в смут своите близо 53 млн. последователи. Той остави само рожденото си име Бенито Антонио и линк към най-новия му албум - Debi Tirar Mas Fotos.

Рапарът не даде обяснение защо е предприел тази стъпка, още повече че го стори, преди да бъде залят от негативни коментари от привърженици на Тръмп. Някои от тях се втурнаха да превеждат текстовете на песните му от испански на английски, за да покажат, че в тях се възхваляват само неща като секс и наркотици. Според някои от почитателите му обаче става въпрос за добре обмислен ход, зад който може да се крие пускането на нов албум или направо нова ера в публичното му присъствие.

Това е универсалният знак за “знам, че счупих интернета”, пише един от тях. “Легендарен ход или хаос? Така или иначе, той просто накара интернет да спре и да се взира. Това не е представление - това е културно събитие”, коментира друг. Вървят и догадки дали Бед Бъни е заплашван и дали е носил бронежилетка по време на изпълнението си на Супербоул. Очаква се той да даде отговор на някои от тези въпроси, след като продължи световното си турне в Бразилия в края на февруари. Европейските му концерти ще започнат през май от Барселона.