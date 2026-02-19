Джейкъб Елорди бил твърде висок за модел, но пасна идеално за чудовището във "Франкенщайн"

Когато бил дете, майката на 28-годишния австралиец го накарала да обещае, че никога няма да работи с режисьора Гилермо дел Торо

Странни случки, замислени сякаш от ироничната съдба, бележат пътя на една нова кинозвезда в света на седмото изкуство. Когато е на 9 г. и все още никой не знае, че един ден ще стане актьор, майката на Джейкъб Елорди го заклела никога да не работи с Гилермо дел Торо. През 2006 г. новият филм на режисьора - “Лабиринтът на фавна”, току-що се е появил на бял свят. По същото време момчето от Бризбейн било запален фен на филмите на ужасите във видеотеките, където видяло и DVD на творбата на мексиканеца. Щом съзряла обложката, майката била потресена от нейната вледеняваща страховитост. Тя все пак разрешила на невръстния си син да гледа филма, но при едно условия - никога да няма вземане даване с Дел Торо.

“Добре е понякога човек да не слуша майка си”, пошегува се режисьорът, чувайки тази история. В средата на март именно неговият “Франкенщайн” може да донесе първия “Оскар” за поддържаща роля на 28-годишната австралийска звезда за ролята на чудовищното създание. Борбата няма да е лесна в конкуренция с Шон Пен, Бенисио дел Торо, Стелан Скарсгард и Делрой Линдо. Но Джейкъб Елорди вече има своя миг на слава, озовавайки се в забележителната компания на номинираните.

Елорди си спомня и друга комична история, която се оказала пророческа. След първата му голяма роля в сериала “Къщата на любовта”, която го изстрелва в Холивуд, зрител коментирал: “Той е такова дърво, толкова е скучен, че може да изиграе само чудовището на Франкенщайн”. Сега обаче тази роля му спечели статута на един от най-обещаващите млади таланти на седмото изкуство. Като тийнейджър Елорди искал да стане модел, но го отхвърлили заради твърде високия му ръст - 1,97 м, никакви дрехи просто не му ставали. Затова пък исполинската му осанка пасна идеално за създанието във “Франкенщайн” в добавка на сложния протезен грим, на който актьорът се подлагал по 10 -11 ч дневно. След снимките

прекарвал по 90 мин в сауна,

за да падне залепеното по него, което наподобява съшито от различни човешки части тяло.

В момента можем да видим Елорди в още един филм, за който вероятно ще се говори много, макар и невинаги само положително. На 13 февруари бе световната премиера, включително и в България, на новата екранизация на “Брулени хълмове” - една от най-великите любовни истории на всички времена по едноименния роман на Емили Бронте.

Актьорът и Марго Роби на премиерата на “Брулени хълмове”. СНИМКА: РОЙТЕРС

Режисьорката и сценаристка Емералд Фенел вече понесе доста сурови критики за това, че се отнесла твърде фриволно към творбата, премахвайки важни сюжетни линии, както и за избора на Елорди за ролята на Хийтклиф, тъй като физически той е много далеч от описанието на героя в романа. Според критиците новата версия за страстната и разрушителна любов между доведеното сираче и Катрин в изпълнението на Марго Роби е “екстравагантно повърхностна интерпретация”. Други обаче са убедени, че “ако прегърнете дръзкия стил на филма и го възприемете като преоткриване, а не като адаптация, този смел и артистичен “Брулени хълмове” е изключително завладяващ”. Тези полярни мнения създадоха интрига още преди официалната поява на филма на голям екран, а това със сигурност е гаранция за касов успех.

Интересът се засилва и от някои коментари на самите актьори за отношенията помежду им по време на снимките. Елорди предизвика смут, обявявайки, че между него и Роби е

имало “взаимно обсебване”

и че по време на целия снимачен процес той се е стремил да бъде на не повече от 10 м от изпълнителката на Барби. Марго на свой ред призна, че е станала зависима от Елорди и се е чувствала нервна и изгубена, когато партньорът ѝ не е бил наблизо. Тя разказа също, че когато снимали в Деня на свети Валентин миналата година, Джейкъб напълнил стаята ѝ с рози. “Той е невероятен. Вярвам му толкова много”, споделя звездата.

Интересно е, че вместо да заподозрат романтична връзка между актьорите, феновете съзряха по-скоро умела реклама на филма. Марго Роби е щастливо омъжена за продуцента Том Акърли, а през 2024 г. двамата станаха родители на момченце. А на 28 години Джейкъб Елорди все още сменя приятелките като носни кърпички. След партито за премиерата на “Брулени хълмове” в Лондон той бе забелязан да си тръгва в една кола с австралийския модел Маги Фокс, за която се говори, че е новото му гадже. Актьорът обаче много рядко говори за любовните си завоевания.

Елорди е роден на 26 юни 1997 г. в град Бризбейн, Австралия, в семейство на домакиня и бояджия на къщи. Бащата бил на 8 г., когато родителите му емигрирали от Каталуня, бягайки от режима на Франко. Като малък Джейкъб бил голям спортист и се изявявал като ръгбист и баскетболист. От 12-годишен обаче започнал да участва и в училищните мюзикъли. Травма на гърба по време на ръгби мач рано слага край на спортната му кариера, но пък актьорството го увлича все повече. Негов идол е Хю Леджър, а американския си акцент тренира, подражавайки на Вин Дизел. На 19 г. заминава за САЩ, за да опита да пробие в Холивуд.

Големият му шанс идва с романтичната комедия по “Нетфликс” - “Къщата на любовта”, като участва и в двете ѝ продължения. За известно време в Лос Анджелис

спи в колата си и в къщи на приятели,

докато се учи да кара сърф. Малко преди визата му да изтече, получава доста по-сложната роля на объркан нарцистичен младеж с тираничен баща в сериала “Еуфория”. След няколко по-малки роли следващият пробив е като Елвис Пресли в биографичния филм “Присила” на София Копола. Критиците го приветстват като истинско откритие след участието му в скандалния “Солтбърн” отново на Емералд Фенел, където играе богат, разглезен и харизмаричен студент в Оксфорд. Това му носи първата номинация за наградата БАФТА за най-добър актьор в поддържаща роля.

С утвърждаването му на екрана започват да го наричат “сърцеразбивача на поколението Z”. Сред романтичните му завоевания през годините са колежката му Зандая и супермоделът Кая Гербер, дъщерята на Синди Кроуфорд, както и инфлуенсърката Оливия Джейд. Но освен с височината, красотата и чара си Елорди е известен и с изключителната си прецизност при подготовката на навлизането в образите. Той е последовател, макар и в по-умерена форма, на метода на Даниел Дей-Люис да продължава да живее като героите си и извън снимачната площадка. В желанието си да постигне това австралиецът получава изгаряне втора степен по време на снимачния процес на “Брулени хълмове” и е закаран в болница. Всичко започнало, след като, рисувайки белезите на гърба на Хийтклиф, гримьорът на филма се пошегувал: “Ако Даниел Дей-Люис играеше Хийтклиф, щеше да е дошъл с белези”.

“Казах си: “Ами ще си тръгна и ще се осакатя през уикенда, за да ви докажа, че съм Хийтклиф! - спомня си Елорди, но всъщност съдбата му скроила номер. – Същата вечер се прибрах, а къщата, в която бях отседнал, имаше душ с пара: месингова дръжка, от която излизаше пара от стената. Когато снимах “Франкенщайн”, имах толкова много грим по пръстите и краката си през цялото време и го оставях, защото не успявах да го измия целия. В ролята на Хийтклиф бях покрит с кал и мръсотия и си помислих: “Няма да правя това отново, ще си чистя краката както трябва всяка вечер и ще се връщам на работа свеж на следващия ден”. И така, отидох да се измия, облегнах се назад и се опарих в дръжката с парата, изправих се с писъци, защото ми разкъса гърба. И когато отидох на работа в понеделник, имах изгаряне от втора степен.”

След “Брулени хълмове” Джейкъб Елорди ще се появи през лятото в постапокалиптичната научна фантастика “Кучешките звезди” на друг култов режисьор – Ридли Скот, чийто “Гладиатор” вече си е извоювал статута на класика.