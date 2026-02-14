Новият тренд: бивши и настоящи празнуват любовта на една маса

10 примера за звездни партньори в модела на "смесеното семейство"

Годината беше 2010-а. Любовният триъгълник между Алисия, Валери Божинов и Николета Лозанова разтърси българското медийно пространство и стана еталон за това как не трябва да изглежда една раздяла. Сълзите на фолкпевицата в телевизионните студиа, взаимните обвинения в пресата, съдебните дела за издръжка и битката за детето – всичко това беше модел, с който публиката на светския скандал се запозна прекалено добре. Геометричната фигура се превърна в четириъгълник, написаха тогава някои медии, след като Алисия се залюби с Ники Михайлов – бившия и бъдещ партньор на самата Николета. Години наред членовете на любовния многоъгълник не спираха да се оплюват – кога директно, кога индиректно. Въпреки че делиха две едни и същи жени и участваха в любовен многоъгълник, футболистите Николай Михайлов и Валери Божинов останаха приятели. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Днес обаче нещата изглеждат коренно различно. Същите тези хора, които някога бяха символ на скандалната раздяла, сега демонстрират нов модел на цивилизовани отношения. Лозанова и Ники Михайлов вече са законни съпрузи, имат общо дете Борислава, а по-голямата дъщеря на Николета от Валери Божинов – Никол, обича втория си баща като свой. Дори Валери Божинов участва в живота на разширеното семейство на бившата си жена. Той присъства на лични поводи редом до нея и своя бивш съотборник и приятел Михайлов, който в крайна сметка е бил с майките и на двете му деца. Същевременно синът му от Алисия – Валери, също е част от всички празници на сестра си Никол и очевидно неприязънта между плеймейтката и фолкпевицата е отстъпила пред мъдростта.

Едва ли до ден днешен някой ще успее да повтори тази объркана и трудна за разбиране конфигурация, но тя съвсем не е изключение. А е част от нова вълна сред българските знаменитости, които доказват, че в името на децата, а и на собственото си емоционално здраве, е възможно бивши и настоящи партньори да седят на една маса, да празнуват заедно и дори да бъдат приятели.

След скандалната раздяла Даниел Петканов и Александра Богданска са пример за подражание Алекс Богданска и Дани Петканов празнуват рождения ден на сина си с новите си половинки. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Преди години раздялата между Лудия репортер Даниел Петканов и модела Александра Богданска беше съпътствана от публични обвинения в изневери и медиен скандал, какъвто трудно се забравя. По-късно двамата все пак се ожениха в риалити формат, след което се разведоха. Днес обаче те са пример, на който мнозина завиждат. На седмия рожден ден на сина им Габриел четиримата – Даниел и новата му половинка Глория Петкова, Александра Богданска и партньорът ѝ Мартин Светломиров – застанаха заедно до тортата с усмивки и видимо семейна атмосфера.

Кадрите предизвикаха множество коментари и поздравления за цивилизованите отношения, които са постигнали. Впечатление направи провокативният коментар на плеймейтката Златка Райкова. Пример! Нещо, което искам да постигна, но за жалост на повечето хора им липсва тази интелигентност, написа тя, вероятно визирайки бащата на големия си син – футболиста Благой Георгиев, с когото са разделени.

Въпреки че Петканов и Богданска вече не са семейна двойка, те винаги прекарват празниците на сина си заедно и, изглежда, са в чудесни отношения с новите половинки на бившите си партньори. Моделът и диджей Глория Петкова открито споделя в ТикТок, че двете двойки прекарват време заедно и се разбират отлично, а децата им са приятели. Показателно е, че и двамата родители, както и настоящите им партньори, поставят малкия Габриел и неговото щастие над всякакви конфликти в миналото, което е похвално.

Д-р Енчев, Теди Велинова и Вера Хаджийска – всички празници на една маса Енчев и Велинова, техните две деца и новата партньорка на доктора – операционната му медицинска сестра Вера Хаджийска, се събират заедно на семейни поводи. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Когато естетичният хирург д-р Ангел Енчев се раздели с манекенката Теди Велинова след години съвместен живот, мнозина очакваха стандартния сценарий на враждебност. Реалността обаче надмина очакванията. Енчев и Велинова, техните две деца и новата партньорка на доктора – операционната му медицинска сестра Вера Хаджийска, се събират заедно за почти всички семейни поводи и го документират в снимки за социалните мрежи.

Вера Хаджийска, която също има син от предишен брак, е приета като част от разширеното семейство. Тя е в прекрасни отношения с Велинова и дори често си правят компания по време на общи обеди или празници.

Антоанет Пепе събра бившите си мъже на сватбата си Антоанет Пепе шокира дори най-широкоскроените умове, когато на сватбата си с Иво Карамански-младши покани и двамата си бивши мъже. На снимката е единият от тях. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Инфлуенсърката Антоанет Пепе шокира дори най-широко скроените умове, когато на пищната си сватба с Иво Карамански-младши през септември 2025 г. покани и двамата си бивши мъже. Любопитното е, че и двамата се казват Филип – датчанинът, от когото има двете си дъщери София и Сиена, и вторият Филип, от когото е синът ѝ Матиас. На тържество с над 100 гости бившите мъже позираха заедно в обща снимка, празнувайки любовта на инфлуенсърката с новия ѝ партньор. Тя пък се снима с Ивен - новата жена до втория ѝ мъж. Половинката на първия ѝ мъж - датчанката Ане, също е била поканена, но не е успяла да присъства, защото към онзи момент беше в напреднала бременност.

Кадрите обиколиха социалните мрежи като символ на необичайната, но щастлива семейна хармония между трима бащи и една майка. А Иво Карамански, който отглежда трите деца на Антоанет като свои, въпреки крехката си възраст демонстрира зрялост, която предизвика възхищение. Самият той неведнъж е разказвал, че е отгледан от отдаден доведен баща – актьора Александър Сано, и точно това го е научило какво означава истинско бащинство. Иво и Антоанет имат и едно общо дете - Беатрис.

Александър Кадиев, Ивелина Чоева и Таня: “Майната му на егото!”

Преди време актьорът и тв водещ Александър Кадиев пусна серия от снимки от Черноморието, които казват всичко. На тях той бе с бившата си половинка Таня Тончева – майката на дъщеря му Кати, както и с настоящата си съпруга Ивелина Чоева. Велико нещо е любовта! Тя е ключ, с който всичко затворено се отваря. Обичайте се и се разбирайте! Майната му на егото!, написа тогава Кадиев.

Отношенията между двете жени са искрено топли, а на рождения ден на малката Кати през 2025 г. Таня публично благодари на Ивелина за прекрасната торта и тази година с думите: Ивче, ти си страхотна! Двете дами поддържат много добри взаимоотношения, а детето прекарва време и с татко си, и с новата му жена, без това да предизвиква напрежение за никого. Същевременно свекърва им – актрисата Катето Евро, обича и двете като свои дъщери и никога не пропуска да отбележи колко много държи на тях.

Рачков, Христина Апостолова и “индийският сериал” Димитър Рачков и Христина Апостолова заедно на абитуриентския бал на сина си Димитър, а до него е Евтим Милошев, който от години живее с майка му. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Актьоът Димитър Рачков може да се конкурира в класация за най-сложна семейна конфигурация. В сериала “Всичко за сина ми” той играе заедно с бившата си жена Христина Апостолова, която е в ролята на бившата жена на героя му. И преди да сте си помислили, че няма как да бъде по-объркано, картината се допълва от още един факт. Продуцент на сериала е Евтим Милошев – настоящият мъж на Христина, а в ролята на детето е техният общ син Петър Милошев.

Ние сме истински турски, не, индийски сериал, шеговито е казвал самият Рачков за ситуацията. Петър ми е страхотна слабост. Имаме необяснимо силна връзка с това дете, обичам го, казва актьорът за сина на бившата си жена.

На него май му се отдава да е в добри отношения с бившите си половинки, защото такъв е и сценарият с дългогодишната му партньорка Мария Игнатова. След неочакваната им раздяла в медийното пространство дълго се спекулираше, че между двамата има непреодолимо напрежение. Говореше се, че актьорът по никакъв начин не желае да бъде в една компания с водещата, камо ли да работи с нея, макар дълго време да бяха екип не само в живота, но и на екрана. Мария Игнатова публикува в инстаграм забавна снимка, на която се шегува с отношенията с бившата си половинка Димитър Рачков.

С течение на времето се оказа, че това не е съвсем така. Към днешна дата двамата работят заедно и често се шегуват един с друг в ефир за връзката си в миналото, показвайки, че отношенията им са над всички клюки. По време на партита и поводи на колеги са в една компания и с новите си половинки. Рачков е сгоден за бившата адреналинка от “Господари на ефира” Виктория Кузманова, а Мария Игнатова се омъжи за Ивайло Цветков – Нойзи.

Мария Игнатова, Петко Димитров и Яна живеят в хармония вече години наред

Не по-различна е житейската ситуация при самата Мария Игнатова и нейния бивш мъж – Петко Димитров. Двамата са разделени от години, а бизнесменът е женен за танцьорката Яна, от която има двама синове. От първия ден обаче съпругата му е приела детето му с Игнатова като свое и се грижи за него като родна майка. Виктор живее с тях и според запознати Мария има пълно доверие на новата половинка на бившия си мъж. В годините дори са се появявали общи снимки, на които са всички заедно и демонстрират зрялост, каквато рядко може да се види. За цялото време, в което са семейство, никога не е имало дори съмнение за вражда между бившата и новата жена до Димитров, а синът на Игнатова видимо обича и приема Яна и двете си по-малки братчета Доменик и Ян. Петко Димитров и Мария Игнатова са разделени от години, а бизнесменът е женен за танцьорката Яна (на снимката), от която има двама сина. Всички се разбират чудесно помежду си. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

ДесиСлава и Галена с общ мъж и силно приятелство

Малко известен факт е, че фолкпевицата ДесиСлава е била омъжена за кратко за дългогодишната половинка на колежката си Галена – бизнесмена Галин Анастасов. Днес двете жени прекарват празници заедно, имат общи проекти, пеят заедно на купони и могат да се похвалят с искрена дружба.

Галена не ми е взимала мъжа! Ние с него се бяхме развели, когато те са се запознали, е изяснявала ДесиСлава, за да спрат неверните твърдения. Бракът с Галин бил грешка и нещо много прибързано. Изтраял едва 1 година. Днес певицата е в отлични отношения с бившия си и половинката му.

Дори когато изписали малкия Стефан от родилния дом – първородния син на Галена и Галин, Деси била поканена да пее на голямото тържество. Те са страхотна двойка и си пасват идеално, е казвала тя без капка злоба. А Галин и Галена дори щели да станат кумове на ДесиСлава при евентуална сватба с бившия боксьор Благой Найденов, с когото вече не са заедно.

Преслава и бившата на Павел доскоро можеха да се похвалят със сестринска дружба

Доскоро фолкпевицата Преслава поддържаше почти сестрински отношения с бившата жена на мъжа си Павел Лазаров – Емилия. Историята им е както пример, така и изключение. Двете прекарваха времето си заедно, снимаха се и демонстрираха искрена дружба. Емилия беше важен гост на всички лични празници на Преслава. А децата им – Павел-младши от първия брак на Лазаров и Паола от връзката с Преслава, израстват като истински брат и сестра.

Това обаче внезапно се промени, след като бившата половинка на Павел изненадващо публикува саркастични послания към фолкпевицата в социалните мрежи, които бързо изтри. Оттогава тя вече не присъства в живота на новото семейство на бившия си мъж. И това очаквано провокира въпроса доколко наистина искрени са привидно добрите отношения в модерното “смесено” семейство и на колко крехка основа лежат?

Глория и Илия Загоров заедно на сцената след години Глория и Илия Загоров се събраха публично на една маса и сцена за първи път от дълги години. Поводът бе кръщенето на тяхната внучка Галина. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Примата на фолка Глория и бившият ѝ мъж Илия Загоров се разделиха сякаш преди цяла вечност. Той емигрира в Швеция, където заживя с новата си съпруга Славка. На кръщенето на внучката им Галина обаче фолкпевицата, Загоров и новата му жена отново застанаха рамо до рамо на една маса и сцена. А дъщеря им Симона Загорова бе най-щастлива от това. Феновете пък бяха очаровани да ги видят заедно след толкова много години.

Илия Загоров е човекът, който открива Глория и създава някои от най-големите ѝ хитове като “Носталгия”, “100-процентова жена” и “Сбогом адиос”.

Всички тези публични истории отразяват една дълбока промяна в българското общество – преминаването от модела “след раздялата идва войната” към разбирането, че децата имат право на двамата си родители и на любовта на всички възрастни в живота им. Очевидно новото модерно е емоционална зрялост, която преди години изглеждаше някак немислима. Велико нещо е любовта, написа Сашо Кадиев. И май беше напълно прав. Велико е, когато тя успее да преодолее обидите и егото, за да направи място за нещо далеч по-голямо, а именно щастието на децата и на родителите.

Когато бивши и настоящи седнат на една маса, печелят всички. И най-вече малките наследници, които не са избрали разлъката и заслужават да израснат в обич и хармония въпреки обстоятелствата на живота.