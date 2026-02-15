Погрешно го записват Кристо в Испания, но сега се връща там вече като големия Христо Стоичков

28-годишният актьор, който ще влезе в ролята на футболната легенда, се запалил по актьорството покрай филмите с Жан-Клод ван Дам

Славата на Христо Стоичков започва от България, световна звезда става в Испания. Точно в обратния ред тръгва животът на 28-годишния Кристо Стоичков, който преди броени дни сбъдна една от най-големите си мечти. Роден в Тарагона, Испания, той живее у нас. Не само се запозна с идола си, на когото е кръстен, а и буквално ще стъпи в обувките му. В края на август или в началото на септември ще влезе в ролята на голямата футболна звезда в биографичната лента “Стоичков - Филмът”. А международната продукция ще бъде по кината не само у нас, но и по света. Режисьор е Мартин Макариев, в креативния екип са Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, сценарист е Георги Ангелов. Кристо Стоичков СНИМКА: ИВАН ЕРМЕНКОВ

28-годишният Кристо Стоичков бе избран след дълъг кастинг, на който се явяват над 250 кандидати. След първоначалната селекция са одобрени участниците, които в продължение на месец участваха в риалити формата по Нова тв “Вече играеш... Стоичков”. И на 8 февруари, навръх 60-ия рожден ден на футболната легенда, бе обявено името на Кристо Стоичков. Той бе избран да пресъздаде живота на идола си от началото на кариерата му до спечелването на престижното отличие “Златна топка”, което никой друг български футболист не притежава.

“Беше коктейл от емоции, сбъдната мечта”, разказва Кристо Стоичков за момента, в който чува, че именно той е избраният. А още по-вълнуващото е, че го съобщава самият Христо Стоичков.

Записал се за кастинга, без изобщо да се колебае, видял съобщението и веднага се кандидатирал. Фактът, че бе единственият, чиято прическа е почти същата като тази на Христо Стоичков на младини е чисто съвпадение. “Сега е модерно да си с къса коса, но аз пък исках да съм с дълга и точно в този период я пусках. И когато бях допуснат до риалити формата, само я пооформих леко”, разказва Кристо.

Участниците в кастинга бяха изправени пред различни предизвикателства, включително да покажат добра физическа форма. За да се подготви, Кристо, който в детските си години е тренирал футбол, отново се връща към този спорт.

Намира си треньор, рита и с приятели

Гледа всички интервюта на Христо Стоичков, които успява да открие онлайн, чете и биографичната книга за него, написана от Владимир Памуков.

“Най-сложното беше, че освен кастинг това беше и риалити формат и трябваше пред камерата да разголвам емоциите си, да разгърна личността си”, казва той.

Трудно му е да опише първата среща с Христо Стоичков. Случва се по време на снимки, но никой от участниците не очаква и изненадата е огромна.

За подготовката за предстоящите снимки, които ще бъдат на няколко локации в България и в Испания, се оставя изцяло в ръцете на екипа, за който разказва, че е изключително професионален. И обещава да даде 100% от себе си.

А иначе никога няма да забрави, когато футболната легенда го поздравява на финала на риалити формата. Ще се води и от думите му: “Винаги горе главата и без страх!”. В последния епизод от кастинга в залата присъстват родителите му и приятелката му Александра, с която са заедно от 5 години. За бащата на Кристо победата също означава много, защото през цялото време бил най-убеден от всички, че именно синът му трябва да изиграе ролята на Христо Стоичков. “Баща ми винаги много ме е подкрепял. Самият аз също много вярвах, защото

имах усещането, че имам по-специална връзка

с най-големия ни футболист”, казва Кристо.

Вече се случва хората да го разпознават по улиците. Осъзнава, че е голяма отговорност, но не се притеснява, защото е част от много сериозен екип. И няма търпение да започнат снимките, които ще продължат поне 6 месеца.

Въпреки, че е кръстен на футболната ни легенда, той е записан Кристо по погрешка. По времето, когато е роден, родителите му живеят в Тарагона, защото майка му била 1 година в местния университет. Когато той се появява на бял свят, баща му поискал синът му да носи името на любимия му футболист. Но в болницата не можели да произнесат името Христо, все казвали Кристо, така и го записали в документите. Кристо с режисьора Мартин Макариев СНИМКА: ИВАН ЕРМЕНКОВ

Три месеца по-късно семейството се връща в България и до седмата си година Кристо живее при баба си и дядо си в село Медковец, Монтанско, а родителите му работят в София. За да започне първи клас,

и той се мести в столицата

Завършва Националната природо-математическа гимназия. После учил една година в Химикотехнологичния и металургичен университет, където майка му преподава и в момента. Но разбрал, че това не е неговото, и прекъснал.

Понеже от дете обожава киното, пък и тренирал бойни спортове, запален покрай филмите с Жан-Клод ван Дам, решил, че иска да стане актьор. Учил в НАТФИЗ три години, но напуснал по семейни причини и след това завършил актьорство в Нов български университет. Снимал се е в няколко късометражни филма и в реклами. Опитва с приятели да режисира, самият той има камера и често снима свои идеи.

Паралелно с това помага на баща си, който се занимава със земеделие, и от дете се включва в работата. В района на Монтана отглеждат всякакви култури - слънчоглед, жито, така че се налага Кристо често да пътува, но пък зимата е свободен.