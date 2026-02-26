В офиса - мъжете без вратовръзки, жените с тесни рокли

Класически костюм с висококачествена тениска за съвременен акцент, а за младите - еко и рециклирани материали

Офис облеклото вече не е това, което беше преди десетилетие. Строгите дрескодове и унифицираните костюми отстъпиха място на модерен и индивидуален стил. Днешната бизнес мода отразява промените в работната среда, които се случиха през последните години. Новият тренд е повлиян от хибридния модел на работа, динамичния ритъм на деня и все по-налагащия се стремеж към баланс между комфорт и представителност.

Класическият костюм остава ключов елемент, но се представя по нов начин. Саката са по-меки и леко удължени, с минимална подплата. Широките панталони с висока талия и правите кройки изместват тесните модели, а при жените се налагат и елегантни мидиполи от фини материи. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/innovation_of_suiting

Цветовата палитра също вече изглежда доста по-разнообразна. Наред с универсалните черно, сиво и тъмносиньо се утвърждават нюанси като бордо, маслиненозелено, пясъчнобежово и меко кафяво. Тези тонове придават топлина и индивидуалност, без да нарушават офис визията.

Новите аутфити допускат по-голяма свобода в комбинирането на отделните елементи. При жените актуална визия е широк панталон с копринена риза и неструктурирано сако, допълнени от кожени обувки със семпла визия. Мидирокля с изчистена линия, която може да бъде и плътно прилепнала по тялото, ако фигурата го позволява, съчетана с дълъг блейзър и дискретни бижута, е подходящ избор както за делова среща, така и за вечерно събитие. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/andrehellmundt

При мъжете се наблюдава изместване на строго формалната риза и вратовръзка. Популярни са фините плетени пуловери и поло блузите, комбинирани със сако и елегантен панталон. Комбинацията от класически костюм с висококачествена тениска също придава съвременен акцент.

Все по-често традиционното бизнес облекло се заменя с по-разчупени алтернативи. Елегантните гащеризони с изчистена линия могат успешно да заместят костюма при жените, особено когато са съчетани със структурирано сако. Плисирани панталони и поли с дизайнерски топ и актуалните плетени сетове създават модерна офис визия. При мъжете чино панталони, които изглеждат по-небрежно от класически модел, но по-елегентно от дънките, може да се комбинират с тънка плетена блуза или стилна по-плътна риза - оувършърт, която може да се носи върху тениска вместо сако.

Обувките също следват тенденцията към елегантен комфорт. Дамите предпочитат стабилни токчета между 3 и 7 см, които могат да са квадратни или съвсем тънки, но заради височината им са стабилни. В по-неформална офис среда класическите съвсем изчистени маратонки, които се върнаха на мода, са приемливи, когато се комбинират с костюм с широка кройка, мидирокля или елегантен панталон и блейзър. При мъжете класическите кожени обувки и лоуфърите остават сигурен избор, но модерните маратонки се вписват добре с чино панталони или свободни костюми. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/doc.ludewig

Материите са леки, еластични и “дишащи”, а техническите тъкани, които не се мачкат лесно, стават все по-предпочитани. Сред по-младите нараства интересът към екологични и рециклирани материали.

Аксесоарите, които придават завършен, но и стилен вид на визията са кожени чанти с твърда геометрична форма, деликатни бижута и ненатрапващи се, но стилни часовници.