Дизайнерката на Хелоу Кити се оттегля след 46 години на поста

Дизайнерката на Хелоу Кити се оттегля от поста си след 46 години, през които наблюдаваше как персонажът постига световно признание, съобщи Би Би Си.

Юко Ямагучи става дизайнер на Хелоу Кити, която всъщност не е котка, а малко момиче от Лондон, през 1980 г. – пет години, след като играчката е пусната на пазара и веднага става популярна в Япония.

„Санрио" – компанията, която стои зад Хелоу Кити, каза, че Ямагучи „е предала щафетата на следващото поколение" и ѝ благодари за работата.

Самата Ямагучи често се появява в рокли в стила на Хелоу Кити.

От компанията съобщиха, че един от другите ѝ дизайнери, известен под псевдонима Ая, вече работи с Ямагучи и ще поеме задълженията ѝ до края на 2026 г.

Хелоу Кити за пръв път е изобразена на портмоне за стотинки и се превръща в глобален маркетинг феномен, припомня Би Би Си.

Тя се появява на дрехи, аксесоари, видеоигри и дори на самолет. Тя си партнира с марки като УНИЦЕФ, „Нинтендо" и „Баленсиага". Има кафенета, посветени на Хелоу Кити по света, както и тематичен парк в Япония, като се предвижда откриване на подобна атракция и в Китай.

Според историята, представена от „Санрио", Хелоу Кити е родена в Лондон и има сестра близначка на име Мими, както и приятел – Диър Даниел.

Хелоу Кити ще направи своя филмов дебют в продукция на „Уорнър Брос" през 2028 г., отбелязва Би Би Си.