Българите на олимпиадата днес

"Бони М Ескпириънс" пеят днес в София

"Бони М Ескпириънс" и Каома ще имат общ концерт в София. В голям клуб в столицата довечера ще звучат на живо хитове като Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker, Rivers Of Babylon, Lambada, Tago Mago, Dancando Lambada.

„Песните им преодоляват  езиковите и културни бариери, привличайки хора от всички сфери на живота. Независимо дали сте запознати с хитовете или ги чувате за първи път, музиката им притежава неоспоримата  универсална привлекателност, която резонира с всички", казват организаторите на концерта.

