В Рио де Жанейро започна традиционният карнавал с коронацията на крал Момо (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Рио де Жанейро връчи ключа от бразилския град на крал Момо, с което в петък даде начало на петдневното символично управление на карнавалния монарх, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

До сряда Момо е начело на веселието, танците и парадите. Неговото царуване над метрополиса в южноамериканската страна символизира обръщането на обществото с главата надолу по време на традиционния карнавал.

Тази година за Момо е избран 30-годишният Данило Виейра, роден в Рио де Жанейро, който ще отговаря за празненствата.

„Правилата все още са в сила, разбира се", каза Виейра пред Асошиейтед прес преди символичната церемония за коронацията си. „Трябва да следваме правилата на нашия град, нашата страна, но аз ръководя карнавала".

През 2024 г. кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паеш издаде указ, с който церемонията по връчването на ключа се превърна в ежегодно официално събитие.

Кметството на Рио очаква около шест милиона души да участват в шумните улични партита, където групи от музиканти, танцьори, перкусионисти и артисти на кокили привличат хиляди, като повечето от тях са оскъдно облечени и покрити с блестящи украшения, отбелязва Асошиейтед прес.

Много местни жители и чужденци се отправят към прочутия Самбодром в Рио по време на карнавала, където школи по самба дефилират, като подготовката им е продължила месеци. Те са съпроводени от големи платформи, а участниците са облечени в изработени с много внимание костюми. Съдии оценяват представянията и накрая ще обявят победителя, припомня Асошиейтед прес.

Карнавалът в Рио е най-известен, но празникът е национално събитие. Школите по самба в най-голямата тропическа гора в света също подготвят паради, а тържествата в колоритния град Олинда започнаха още в четвъртък, отбелязва Асошиейтед прес.

В Рио наскоро вълна от кражби, извършени от младежки банди, предизвикаха притеснения за сигурността. Имаше призиви към кмета и губернатора Клаудио Кастро да направят повече, за да гарантират безопасността на празнуващите, припомня Асошиетед прес.

„Карнавалът трябва да бъде време на радост, но това, което виждаме на уличните партита в Рио, освен забавление, е страх", каза бившата съветничка Лусиана Бойтекс в Инстаграм по-рано този месец. Тя призова за по-добро осветление и превантивни мерки от страна на полицията.

Властите и органите на реда заявиха, че е в ход специална операция с участието на около 1100 агенти. Екипите ще наблюдават улични партита от началото до края, когато рискът от кражби нараства.

Екипи, специализирани в борбата с насилието срещу жени, също ще бъдат на ключови места, съобщиха от кметството на Рио де Жанейро.

На церемонията Виейра заяви, че карнавалът е и за приобщаване. „Карнавалът е любов, карнавалът лекува", каза той. „Става нещо магично, което носи радост на всяко сърце, на всички раси, на всички хора", убеден е той.