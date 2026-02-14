Индийската писателка Арундати Рой отмени участието си в „Берлинале" заради изявление на Вим Вендерс

Индийската писателка Арундати Рой отмени планираното си участие на Международния филмов фестивал в Берлин, след като председателят на журито - режисьор Вим Вендерс, призова на филмовите дейци да „се останат настрани от политиката", предадоха осведомителните агенции.

„С дълбоко съжаление трябва да кажа, че няма да присъствам на „Берлинале", написа Рой в изявление, публикувано от нейния издател. Тя мотивира решението си с „неприемливите изявления на членовете на журито на кинофестивала в Берлин, когато бяха помолени да коментират геноцида в Газа".

На пресконференцията в деня на откриването на форума, членовете на журито бяха помолени да коментират позицията на фестивала за ситуацията в Газа, припомня ДПА.

Журналист, който обвини „Берлинале", че проявява солидарност с украинците и иранците, но не и с палестинците, попита журито дали „подкрепят това селективно отношение към правата на човека". Полската продуцентка Ева Пушчинска, която е член на журито, определи като „нечестно" задаването на такъв въпрос, а председателят Вендерс отговори: „Ние не можем да се намесваме в политиката".

„Трябва да останем настрани от политиката, защото ако правим филми, които са изцяло политически, се намесваме в политиката, а ние сме неин противовес", добави той. „Трябва да вършим работата на хората, а не тази на политиците".

Рой, чийто роман от 1997 г. „Богът на дребните неща" спечели наградата „Букър", заяви, че е шокирана от коментарите на журито. „Да чуя да казват, че изкуството не трябва да бъде политическо, е... смайващо", каза тя.

„Това е начин да се прекрати разговорът за престъпление срещу човечеството, дори когато то се разгръща пред очите ни в реално време – когато художниците, писателите и режисьорите трябва да правят всичко по силите си, за да го спрат", е мнението на писателката, цитирано от ДПА и БТА.

Арундати Рой трябваше да присъства на прожекцията на „Берлинале" на филма от 1989 г. по неин сценарий In Which Annie Gives It Those Ones.

Кинофестивалът беше открит на 12 февруари и ще продължи до 21 февруари. Ще бъдат прожектирани близо 200 филма, 22 от тях са в официалната конкурсна програма. Те ще се съревновават да наследят миналогодишния носител на отличието "Златна мечка" - "Мечти" на норвежеца Даг Йохан Хаугеруд.

Филмът „Нина Роза" с българско участие e включен в конкурсната програма на „Берлинале". Той ще бъде представен на 16 февруари, понеделник.