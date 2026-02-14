Кристо на корицата на „Кориере дела сера" за 150 г. от създаването на вестника

Италианският всекидневник „Кориере дела сера" избра творба на българския художник Кристо, за да отбележи 150-годишнината от своето създаване. Произведението, досега непоказвано, е поставено на корицата на неделното културно приложение „Ла Летура" (в превод - четенето), и носи силно символично послание за ролята на журналистиката и паметта.

Още през 2015 г. редакцията на вестника кани големия майстор на ленд арта да създаде художествен жест в чест на изданието. Кристо приема. Взема броя на „Кориере дела сера" от 27 февруари 2015 г. и заменя централната новинарска снимка с изображение на историческата редакционна сграда на улица „Солферино" 28 в Милано. След това „опакова" самия вестник. Това е художествен акт, чрез който превръща печатното издание в скулптура.

В творбата си Кристо сякаш „увива" не само конкретния брой, а и самата сграда на редакцията, добавена фотографски към първата страница. По този начин информацията, която е мимолетна по природа, се превръща в паметник. „Информацията кристализира миговете на настоящето и ги предава на историята" - това послание Кристо изразява без думи чрез езика на своето изкуство.

Седалището на всекидневника на Виа Солферино е не просто редакция, а културен символ. Именно там Дино Будзати (1906-1972), който работи като журналист във вестника до края на живота си, пише своя роман „Татарската пустиня". Сградата се свързва метафорично с измислената от него гранична крепост Бастиани, която се превръща в образ на идентичност и в очакване на историческа съдба. За Кристо това пространство олицетворява свободната и независима журналистика, ценности, които той пресъздава чрез един от най-разпознаваемите си художествени жестове - опаковането.

Подобно на монументалните си творения като опаковането на сградата на Райхстага в Берлин и на Пон Ньоф в Париж и тук Кристо трансформира познат обект в нова реалност. Чрез „опакования" вестник той превръща самата информация в пластична форма и в материален знак на историческата памет.

Изборът на творба на Kристо за корицата на юбилейното издание е признание не само към мащаба на неговото изкуство, a и към българския му произход. Роден в Габрово през 1935 г., Кристо изминава пътя от Източна Европа до световната сцена на съвременното изкуство, оставяйки след себе си произведения, които променят начина, по който възприемаме пространството, архитектурата и времето.

С публикуването на тази непоказвана досега творба "Кориере дела сера" подчертава собствената си 150-годишна история като част от културната и обществена памет на Италия. Чрез жеста на Кристо юбилеят се превръща не просто в честване, а в художествен акт.