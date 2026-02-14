ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристо на корицата на „Кориере дела сера" за 150 г. от създаването на вестника

Виолина Христова, Рим

Факсимиле на корицата на приложението на "Кориере дела сера".

Италианският всекидневник „Кориере дела сера" избра творба на българския художник Кристо, за да отбележи 150-годишнината от своето създаване. Произведението, досега непоказвано, е поставено на корицата на неделното културно приложение „Ла Летура" (в превод - четенето), и носи силно символично послание за ролята на журналистиката и паметта.

Още през 2015 г. редакцията на вестника кани големия майстор на ленд арта да създаде художествен жест в чест на изданието. Кристо приема. Взема броя на „Кориере дела сера" от 27 февруари 2015 г. и заменя централната новинарска снимка с изображение на историческата редакционна сграда на улица „Солферино" 28 в Милано. След това „опакова" самия вестник. Това е художествен акт, чрез който превръща печатното издание в скулптура.

В творбата си Кристо сякаш „увива" не само конкретния брой, а и самата сграда на редакцията, добавена фотографски към първата страница. По този начин информацията, която е мимолетна по природа, се превръща в паметник. „Информацията кристализира миговете на настоящето и ги предава на историята" - това послание Кристо изразява без думи чрез езика на своето изкуство.

Седалището на всекидневника на Виа Солферино е не просто редакция, а културен символ. Именно там Дино Будзати (1906-1972), който работи като журналист във вестника до края на живота си, пише своя роман „Татарската пустиня". Сградата се свързва метафорично с измислената от него гранична крепост Бастиани, която се превръща в образ на идентичност и в очакване на историческа съдба. За Кристо това пространство олицетворява свободната и независима журналистика, ценности, които той пресъздава чрез един от най-разпознаваемите си художествени жестове - опаковането.

Подобно на монументалните си творения като опаковането на сградата на Райхстага в Берлин и на Пон Ньоф в Париж и тук Кристо трансформира познат обект в нова реалност. Чрез „опакования" вестник той превръща самата информация в пластична форма и в материален знак на историческата памет.

Изборът на творба на Kристо за корицата на юбилейното издание е признание не само към мащаба на неговото изкуство, a и към българския му произход. Роден в Габрово през 1935 г., Кристо изминава пътя от Източна Европа до световната сцена на съвременното изкуство, оставяйки след себе си произведения, които променят начина, по който възприемаме пространството, архитектурата и времето.

С публикуването на тази непоказвана досега творба "Кориере дела сера" подчертава собствената си 150-годишна история като част от културната и обществена памет на Италия. Чрез жеста на Кристо юбилеят се превръща не просто в честване, а в художествен акт.

Факсимиле на корицата на приложението на "Кориере дела сера".

