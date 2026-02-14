Словашкия град Тренчин откри годината си като Европейска столица на културата 2026

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Западният словашки град Тренчин постави началото на своята година като Европейска столица на културата - титла, която през 2026 г. споделя с Оулу във Финландия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Под надслов „Пробуждане на любопитството" тридневното откриващо събитие започна на 13 февруари, превръщайки обновения исторически център на Тренчин в открита сцена, изпълнена с музика, изкуство и социални събития до неделя.

Градът, с население от малко над 50 000 души, е разположен в индустриалния район на долината Вах, близо до границата с Чехия.

Събитията в другата Европейска столица на културата за 2026 г - централния финландски град Оулу, започнаха на 16 януари.

В петък програмата на Тренчин беше насочена предимно към по-младото поколение, като събитията се провеждаха в училища, културни институции и обществени пространства. Открити бяха и първите изложби, а представители на околните общини бяха поканени да се присъединят към вечерните събития.

Планирани са също театрални представления, музикални и литературни събития, както и дискусии и поезия, съчетана с музика.

През трите дни светлинни инсталации на църковните сгради на града ще дадат предвкус за Фестивала на светлинното изкуство, планиран за април. Друг акцент в рамките на програмата на инициативата „Европейска столица на културата" е Фестивалът на любопитството през септември.

За първи път присъдена на Атина преди 40 години, титлата „Европейска столица на културата" се дава всяка година на два или три града от различни страни, за да се подчертае културното многообразие на Европа и да се почетат културата и изкуството на всеки регион, отбелязва ДПА.