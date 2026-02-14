Актрисата Роуз Бърн получи наградата „Бухнал пудинг" за Жена на годината

Десетки почитатели се събраха по улиците на Кембридж, щата Масачузетс, за да поздравят австралийската актриса Роуз Бърн, обявена за Жена на годината от театралната студентска трупа „Бухнал пудинг" на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Отличието се връчва всяка година на шеговита церемония на изпълнители с траен и впечатляващ принос към шоубизнеса от най-старата студентска театрална трупа в САЩ, основана през 1795 г. Връчването на приза - позлатен форма за пудинг, по традиция се предшества от костюмен парад по улиците на Кембридж.

Бърн, носителка на награда „Златен глобус" и номинирана за „Оскар" за главната си роля във филма If I Had Legs I'd Kick You, поздравяваше феновете и разпращаше въздушни целувки, докато колата й бавно се приближаваше към кампуса на Харвардския университет. След това Бърн, която е участвала в „Шаферки", „Съседи", „Коварен капан", „Зайчето Питър", получи наградата си позлатена форма за пудинг на специална церемония и присъства на представлението на театралната студентска трупа „Бухнал пудинг".

В рецензията си за If I Had Legs I'd Kick You Джослин Новек от Асошиейтед прес написа, че филмът е дал на Бърн „възможност да покаже многостранност и смелост в най-сложната драматична роля в кариерата си".

„Много съм развълнувана, че ще участвам в парада и ще видя Роуз Бърн. Обожавам филма й If I Had Legs I'd Kick You", каза Жаклин Мецгър, студентка в Харвард и председател на университетската група за импровизация. „Това е ... най-добрият филм, който съм гледала през годината. Затова съм супер развълнувана. Обожаваме Роуз Бърн".

В парада участваха колоритни персонажи, някои от които бяха облечени в женски дрехи и с ярки перуки, един беше с костюм на кактус, а други - във военни униформи. Преди да влезе в залата за шеговитата церемония, Бърн се присъедини към членовете на театралната трупа „Бухнал пудинг" за специален танц.

След края на тържеството, австралийската актрисата каза на репортерите, че денят в кампуса е бил „магичен". Тя говори и за признанието, което филмът й If I Had Legs I'd Kick You получава този награден сезон. „Темата му е по-сложна; не е типичен филм за „Оскар", предполагам, и затова е много значимо, че работата получава признание", каза Бърн. „Той наистина ще остане в историята, много е смел и донякъде радикален, и аз наистина се гордея с това".

Роуз Бърн говори и за завръщането си на сцената на Бродуей през март след пет години в нова версия на „Паднали ангели".

„Бухнал пудинг" е най-старата театрална организация в САЩ. От 1951 г. трупата всяка година награждава жени с „траен и впечатляващ принос в света на развлеченията". Сред предишните носителки на приза са Мерил Стрийп, Джулия Робъртс, Скарлет Йохансон, Хелън Мирън, Клеър Дейнс, Джулиан Мур, Ан Хатауей, Холи Бери, Катрин Хепбърн, Анет Бенинг. Миналата година отличието беше присъдено на Синтия Ериво.