ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навалн...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22287895 www.24chasa.bg

Соломон и Гергана Паси поливат с червено вино 17 години заедно

4460
Соломон и Гергана Паси СНИМКА: Фейсбук/Gergana Passy

Бившият министър на европейските въпроси Гергана Паси и бившият външен министър Соломон Паси отбелязват на днешния празник на влюбените 17 години, откакто са сключили брак. Това сподели Гергана Паси във фейсбук

Ето какво пише тя: 

Преди една година! Все от същото!

Ние поливаме с червено вино нашия празник - 17 години брак, в които Той знае точно как да ме разсмее, умили и най-вече - да ми опъне нервите. С рекламация Соломон Паси, но пак бих те взела - много пъти×17!

Соломон и Гергана Паси СНИМКА: Фейсбук/Gergana Passy

Преди една година!! Все от същото!!! Ние поливаме с червено вино нашия празник - 17 години брак, в които Той знае точно...

Публикувахте от Gergana Passy в Събота, 14 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците