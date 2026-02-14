Соломон и Гергана Паси поливат с червено вино 17 години заедно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият министър на европейските въпроси Гергана Паси и бившият външен министър Соломон Паси отбелязват на днешния празник на влюбените 17 години, откакто са сключили брак. Това сподели Гергана Паси във фейсбук

Ето какво пише тя:

Преди една година! Все от същото!

Ние поливаме с червено вино нашия празник - 17 години брак, в които Той знае точно как да ме разсмее, умили и най-вече - да ми опъне нервите. С рекламация Соломон Паси, но пак бих те взела - много пъти×17!