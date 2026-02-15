Майката на Азис откри концертите му с разказ за появата му на бял свят

Кралят на поп фолка Азис отпразнува празника на влюбените заедно с публиката в „Арена 8888" с две напълно разпродадени зали на 13 и 14 февруари. Любовта беше и в основата на концерта. Изпълнителят апелираше хората да обичат себе си и всички останали, като напомняше, че той е изключително благодарен за цялата любов, която му се дава. Изказа специална благодарност към всички медии и фотографи, за това, че са били до него и винаги отразяват всичко, което се случва. Поздрави и всички гости на концерта, които идват от Турция, Сърбия, Румъния и Гърция. Азис изпълни общо 24 парчета Снимки: Николай Литов

Въпреки че пя сам, любимите му хора от жанра бяха до него, но в публиката. От първите редове го подкрепяха Преслава, Софи Маринова, семейство Стораро, Селина, Лидия, Мила Роберт, Александра Богданска, Николета Лозанова и други известни личности. Една от най-близките му приятелки Галена не успя да присъства, но пък децата ѝ бяха там. Съпругът на Азис също беше в публиката и получи своите специални аплодисменти. Освен на хитовете на певеца, залата се радва и на танцовите му умения с бурни овации. Част от хората бяха облечени с мърч на изпълнителя.

Концертът откри майката на Азис с разказ за забранената ѝ любов и раждането ѝ в затвора. Семейството ѝ е било враждуващо с това на бащата на певеца, но въпреки това те са избрали да са заедно. След това я набеждават за кражба и я вкарват в затвора, а там разбира, че е бременна. Решава да кръсти детето Станислав, но мъжът ѝ е против, защото според него името трябва да бъде на родител от страна на майката, за да спре тази вражда. И така го кръщават Васил. Азис се ражда с дефект на езика, а на майката е казано, че детето трябва да се оперира иначе ще остане нямо. Снимки: Николай Литов

След разказа излезе и самият той, като последва момент на прегръдка между майка и син. Появи се с черен тоалет от сако, потник с дълбоко деколте, кожен панталон и пайетена пола. Песента, с която започна концертът беше „Всеки път", като последваха парчета от първите години на изпълнителя. Неотлъчно до него свириха „Азис Бенд", а за голяма част от песните на сцената имаше и балет. Специална гост-танцьорка беше Кристина Пучан, която идва от Румъния за концерта. Заедно с нея и песента „ММА" Азис обяви, че започва същинската част. Тя имаше и собствено изпълнение на сцената, докато певецът сменяше тоалет. Атижа, с която той демонстрира близост в социалните мрежи, също беше до Азис и за една песен танцува заедно с него пред публиката. Пошегува се, че това е тя, в най- облечения ѝ вариант. Песента „Мръсница" я изпълни заедно с момичетата от клипа.

Певецът смени три тоалета, вторият от които предизвика фурор. За най-хитовата си песен „Сен Тропе" той излезе на високи токчета, боди, сако и слушалки, като всичко беше блестящо и в камъни. За следващото парче се преоблече на сцената, зад параван, но се оказа бос, като каза, че е трябвало да бъде с ботуши, подарени от Меди. По-късно му донесоха обувките. Певецът предизвика фурор на сцената. Снимки: Николай Литов Снимки: Николай Литов