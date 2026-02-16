Френски хореограф стана хит в интернет, сменя якета като луд

Един хореограф във фигурното пързаляне се превърна в най-големия хит на олимпиадата. Клипът с най-заетия човек на игрите събра милиард гледания. На него французинът Беноа Ришо сменя якетата между изпълненията и представлява държава след държава.

На олимпиадата Ришо, който минава за един от най-добрите в света, носи със себе си точно 10 горнища на различните национални олимпийски комитети.

“Нося всичките на състезание и просто ги сменям. Хората от делегацията ми помагат. Това не е проблем, но тук се паднаха няколко един след друг и става смешно за хората”, обясни с усмивка Ришо.

На олимпиадата той е направил програмата на 16 фигуристи от 13 държави, но три от тях не са му дали яке. Под негово ръководство се състезават Каори Сакамото и Ника Егадзе, Нина Панзароне и Максим Наумов, Адам Сяо Хим Фа и Стивън Гоголев, също и новите звезди в танцовите двойки Зингас - Колесник. И главните претенденти за медалите при спортните двойки Хазе - Володин и Метелкина - Берулава. Всички съчетания са различни. “Правя каквото си искам, без да ми пука. Не се опитвам да се харесам на съдиите. Щом ни дойде безумна идея, я реализираме. Винаги намирам как да въплътя нещо в живота”, категоричен е той.

Ришо се самоиронизира заради славата, с която се покри на игрите. “Знам, че някои треньори в такава ситуация се обличат с обикновени дрехи. Аз не съм такъв. Искам да покажа уважение към всяка страна, в която работя”, обяснява Ришо.